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2 часа назад

5 индийских фильмов, покоривших мир

Мира Маркина

Какие фильмы посмотреть, чтобы познакомиться с хорошим индийским кино? Собрали подборку из пяти картин, которые оценили во всем мире.

5 индийских фильмов, покоривших мир
Фото: Кадр из фильма "Меня зовут Кхан"Кадр из фильма "Меня зовут Кхан"

"Три идиота" (2009)

Кадр из фильма "Три идиота"

Это музыкальная комедия о двух друзьях, которые пытаются найти своего приятеля из студенческого общежития. Ради этого героям пришлось побывать на чужих похоронах и помешать свадьбе.

"Меня зовут Кхан" (2010)

Кадр из фильма "Меня зовут Кхан"

В фильме рассказывается о страдающем легкой формой аутизма молодом человеке из Индии, который переезжает жить в Сан-Франциско и влюбляется в девушку. Они женятся, несмотря на несогласие семьи, но их счастье разрушает трагедия 11 сентября 2001 года.

"Золото" (2018)

Кадр из фильма "Золото"

Этот драматический фильм основан на реальных событиях, произошедших в 1948 году. Индия впервые участвует в летних Олимпийских играх в Лондоне как самостоятельное государство. В картине рассказывается о пути к победе сборной по хоккею на траве.

"По стечению обстоятельств" (2017)

Кадр из фильма "По стечению обстоятельств"

Детективная история о двойном убийстве. Есть два свидетеля и одновременно подозреваемых — писатель и домохозяйка. Они рассказывают противоречащие друг другу истории, и инспектор пытается выяснить, кто из них лжет.

"Поздравляем!" (2018)

Кадр из фильма "Поздравляем!"

Еще одна индийская комедия о пожилой паре, которая внезапно решила подарить своим взрослым детям еще одного брата или сестренку. Для Индии это необычный сценарий, поэтому такой "сюрприз" портит планы двадцатипятилетнего молодого человека по имени Накул обзавестись своей семьей.

Фильмы,Сюрприз,Золото,
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