5 индийских фильмов, покоривших мир

Какие фильмы посмотреть, чтобы познакомиться с хорошим индийским кино? Собрали подборку из пяти картин, которые оценили во всем мире.

Фото: Кадр из фильма "Меня зовут Кхан" Кадр из фильма "Меня зовут Кхан"

"Три идиота" (2009)

Кадр из фильма "Три идиота"

Это музыкальная комедия о двух друзьях, которые пытаются найти своего приятеля из студенческого общежития. Ради этого героям пришлось побывать на чужих похоронах и помешать свадьбе.

"Меня зовут Кхан" (2010)

Кадр из фильма "Меня зовут Кхан"

В фильме рассказывается о страдающем легкой формой аутизма молодом человеке из Индии, который переезжает жить в Сан-Франциско и влюбляется в девушку. Они женятся, несмотря на несогласие семьи, но их счастье разрушает трагедия 11 сентября 2001 года.

"Золото" (2018)

Этот драматический фильм основан на реальных событиях, произошедших в 1948 году. Индия впервые участвует в летних Олимпийских играх в Лондоне как самостоятельное государство. В картине рассказывается о пути к победе сборной по хоккею на траве.

"По стечению обстоятельств" (2017)

Кадр из фильма "По стечению обстоятельств"

Детективная история о двойном убийстве. Есть два свидетеля и одновременно подозреваемых — писатель и домохозяйка. Они рассказывают противоречащие друг другу истории, и инспектор пытается выяснить, кто из них лжет.

"Поздравляем!" (2018)

Кадр из фильма "Поздравляем!"