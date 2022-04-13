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2 часа назад

"Джон Уик 4" не выйдет в российский прокат

Газета.Ru

Фильм студии Lionsgate "Джон Уик 4" выбыл из графика релизов в России. Об этом сообщает Telegram-канал "Бюллетень кинопрокатчика".

"Джон Уик 4" не выйдет в российский прокат
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Изначально релиз "Джона Уика 4" с Киану Ривзом в главной роли перенесли с 26 мая 2022 года на март 2023 года. Но впоследствии студией было решено не выпускать фильм в России.

Несколько дней назад сообщалось, что комедийный боевик студии Lionsgate "Невыносимая тяжесть огромного таланта" также не покажут в российском прокате. Главного героя исполнил Николас Кейдж, фильм должен был выйти на экраны российских кинотеатров 21 апреля 2022 года. В картине актер сыграл самого себя.

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