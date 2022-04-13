"Джон Уик 4" не выйдет в российский прокат

Фильм студии Lionsgate "Джон Уик 4" выбыл из графика релизов в России. Об этом сообщает Telegram-канал "Бюллетень кинопрокатчика".

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Изначально релиз "Джона Уика 4" с Киану Ривзом в главной роли перенесли с 26 мая 2022 года на март 2023 года. Но впоследствии студией было решено не выпускать фильм в России.