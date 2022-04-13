5 лучших комедий 2021 года

Банковский клерк обнаруживает, что он персонаж видеоигры, исследовательница отправляется на поиски ценного артефакта: «Рамблер» собрал классные комедии 2021 года, которые стоит посмотреть хотя бы раз.

Фото: Кадр из фильма "Главный герой" Кадр из фильма "Главный герой"

«Главный герой» (2021)

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Фантастическая экшен-комедия с Райаном Рейнольдсом о банковском клерке, который обнаруживает, что он персонаж видеоигры. Его совершенно не волнует, что его компанию грабят по несколько раз на дню, а улицы города напоминают зону военных действий. Единственное, чего ему не хватает — идеальной девушки, к которой у него имеется точный список требований. Однажды он встречает красотку, точь-в-точь как в его мечтах. Это знакомство изменит не только главного героя, но и перевернет весь его привычный мир.

Кадр из фильма "Главный герой"

«Круиз по джунглям» (2021)

Отважная исследовательница дикой природы отправляется в верховья Амазонки, чтобы найти легендарное дерево, которое якобы обладает магическими целебными свойствами. Сопровождать ее в этом опасном приключении будут младший брат и безбашенный капитан круизного пароходика. Впереди их ожидают не только смертельно опасные представители амазонской флоры и фауны, но и ловушки, расставленные конкурентами. В главных ролях Дуэйн Джонсон и Эмили Блант.

Кадр из фильма "Круиз по джунглям"

«Красное уведомление» (2021)

В центре сюжета — самая разыскиваемая похитительница произведений искусства. Ее очередная мишень — яйцо Клеопатры. По следам воровки власти отправляют элитного агента ФБР Джона Хартли, которому приходится объединиться со знаменитым грабителем, чтобы выполнить задание. В главных ролях экшн-комедии Дуэйн Джонсон, Райан Рейнольдс и Галь Гадот.

Кадр из фильма "Красное уведомление"

«Охотники за привидениями: Наследники» (2021)

Ностальгический перезапуск культовой франшизы, по сюжету которой брат и сестра узнают, что они — внуки создателя Охотников за привидениями. Ребята обнаруживают в доме, доставшимся им по наследству, странные устройства, созданные дедом, его лабораторию и знаменитый автомобиль Ecto-1. В главных ролях: Кэрри Кун, Пол Радд, Финн Вулфхард и Маккенна Грейс.

Кадр из фильма "Охотники за привидениями: Наследники"

«Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан» (2021)

Комедийная мелодрама Уэса Андерсона, по сюжету которой журналисты после смерти главного редактора выпускают последний номер еженедельного американского журнала. В главных ролях звездный актерский состав: Оуэн Уилсон, Элизабет Мосс, Бенисио Дель Торо, Тимоти Шаламе, Тильда Суинтон, Сирша Ронан, Леа Сейду и Эдвард Нортон.