Итальянское отделение студии Warner Bros. выложило 10-минутный фрагмент фильма Мэтта Ривза на видеохостинг YouTube. Ролик переведен на итальянский язык.

Напомним, официальный цифровой релиз картины на потоковом сервисе HBO Max намечен на 18 апреля. Однако уже сейчас у зрителей со всего мира появилась возможность оценить визуальные эффекты и атмосферу преступного города Готэм-сити.

В опубликованном фрагменте представлена сцена первого убийства антагонистом Бэтмена – злодеем Загадочником, а также начало схватки главного героя с бандой отморозков.