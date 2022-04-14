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2 часа назад

Кадр дня: любимый фильм Квентина Тарантино

Мария Каткова

Квентин Тарантино считается одним из величайших режиссеров современности. Все фильмы, которые он снимет, еще до выхода собирают ажиотаж. Его картины регулярно собирают все возможные престижные награды, а кассовые сборы бьют рекорды. В материале «Рамблера» — о том, какой фильм любит известный режиссер.

Кадр дня: любимый фильм Квентина Тарантино
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Любимый фильм Тарантино называется «Апокалипсис сегодня». Он вышел в 1979 году, а режиссером выступил Фрэнсис Форд Коппола. До сих пор эта картина считается одной из лучших в истории кино. Тарантино не раз говорил, что является большим поклонником этого фильма. В 1982 году он даже взял интервью у сценариста ленты Джона Милиуса, в ходе которого не раз восхитился его работой. А в его собственном фильме «Настоящая любовь» есть сцена, где главный герой называет «Апокалипсис сегодня» лучшим фильмов о войне во Вьетнаме.

Фильм построен на теме войны во Вьетнаме, а вдохновением для его создания послужило послужила повесть Джозефа Конрада «Сердце тьмы». Главный герой картины капитан спецназа Уиллард. Он отправляется в джунгли Камбоджи, чтобы ликвидировать полковника Курца, который сошел с ума и создал свой боевой отряд. Пока Уиллард добирается до места назначения, он становится свидетелем ужасов и войны, из-за чего с ним начинают происходить странные события, из-за которых он теряет ощущение реальности.

Главные роли в «Апокалипсисе сегодня» сыграли Мартин Шин, Марлон Брандо и Роберт Дюваль.

«Я уверен, что создал произведение искусства и не мог сделать лучше», — говорил сам Коппола.

Картина получила множество наград: «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах, два «Оскара» и три «Золотых глобуса».

В топ-3 любимых фильма Квентина Тарантино также входят картины «Несносные медведи» (1976) и «Кэрри» (1976).

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