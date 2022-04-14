Кадр дня: любимый фильм Квентина Тарантино

Квентин Тарантино считается одним из величайших режиссеров современности. Все фильмы, которые он снимет, еще до выхода собирают ажиотаж. Его картины регулярно собирают все возможные престижные награды, а кассовые сборы бьют рекорды. В материале «Рамблера» — о том, какой фильм любит известный режиссер.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Любимый фильм Тарантино называется «Апокалипсис сегодня». Он вышел в 1979 году, а режиссером выступил Фрэнсис Форд Коппола. До сих пор эта картина считается одной из лучших в истории кино. Тарантино не раз говорил, что является большим поклонником этого фильма. В 1982 году он даже взял интервью у сценариста ленты Джона Милиуса, в ходе которого не раз восхитился его работой. А в его собственном фильме «Настоящая любовь» есть сцена, где главный герой называет «Апокалипсис сегодня» лучшим фильмов о войне во Вьетнаме.

Фильм построен на теме войны во Вьетнаме, а вдохновением для его создания послужило послужила повесть Джозефа Конрада «Сердце тьмы». Главный герой картины капитан спецназа Уиллард. Он отправляется в джунгли Камбоджи, чтобы ликвидировать полковника Курца, который сошел с ума и создал свой боевой отряд. Пока Уиллард добирается до места назначения, он становится свидетелем ужасов и войны, из-за чего с ним начинают происходить странные события, из-за которых он теряет ощущение реальности.

Главные роли в «Апокалипсисе сегодня» сыграли Мартин Шин, Марлон Брандо и Роберт Дюваль.

«Я уверен, что создал произведение искусства и не мог сделать лучше», — говорил сам Коппола.

Картина получила множество наград: «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах, два «Оскара» и три «Золотых глобуса».