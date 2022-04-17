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2 часа назад

Кадр дня: трюк из “Темного рыцаря”, который обернулся трагедией

Мира Маркина

Есть мнение, что трилогия Кристофера Нолана о Бэтмане – “Темный рыцарь” – проклята. Сначала из жизни ушел актер Хит Леджер, сыгравший антагониста главного героя – злодея Джокера. Но мало кто знает, что второй фильм трилогии посвящен не только Леджеру, но и памяти некоего Конвея Уиклиффа. Почему? расскажет “Рамблер”.

Трюк из “Темного рыцаря”, который обернулся трагедией
Фото: Кадр из фильма "Темный рыцарь"Кадр из фильма "Темный рыцарь"

Конвей Уиклифф был опытным техником спецэффектов. За плечами у него было участие в съемках в таких боевиках, как “Умри, но не сейчас”, “Казино Рояль” (о приключениях Джеймса Бонда), “V” значит Вендетта, “Бэтмен: Начало” и других. Но время репетиции одной из экшн-сцен “Темного рыцаря” произошел несчастный случай, который положил конец его жизни.

Автомобиль Nissan 4x4, в кузове которого ехал Конвей, должен был двигаться одновременно с каскадером на бэтмобиле со скоростью около 32 км/ч, чтобы специалист мог запечатлеть сцену. Но, пропустив поворот, водитель слишком резко развернулся на большой скорости, потерял управление и врезался в дерево. Поскольку техник ехал, высунувшись в окно, он погиб на месте вследствие удара головой о ствол. Конвею Уиклиффу был 41 год.

Кстати, констебль Стюарт Кэмерон, осмотревший место аварии, заявил, что Nissan ехал в полтора раза быстрее – со скоростью не меньше 52-54 км/ч.

Однако суд присяжных заседателей оправдал эксперта по спецэффектам и трюкам Кристофера Корбалда. Его прокуратура обвинила в непредумышленном убийстве Конвея Уиклиффа. Якобы по его вине на съемочной площадке не соблюдались необходимые меры безопасности. Присяжные же обратили внимание, что, согласно материалам дела, погибший сам не пристегнулся ремнем. Водитель автомобиля сообщил на суде, что перед фатальным столкновением он провел три пробных заезда. И последние два – с Уиклиффом сзади.

Фильмы,Бэтмен: Начало,Тёмный рыцарь,Хит Леджер,Кристофер Нолан,Джеймс Бонд,
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