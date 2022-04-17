Трюк из “Темного рыцаря”, который обернулся трагедией

Есть мнение, что трилогия Кристофера Нолана о Бэтмане – “Темный рыцарь” – проклята. Сначала из жизни ушел актер Хит Леджер, сыгравший антагониста главного героя – злодея Джокера. Но мало кто знает, что второй фильм трилогии посвящен не только Леджеру, но и памяти некоего Конвея Уиклиффа. Почему? расскажет “Рамблер”.

Фото: Кадр из фильма "Темный рыцарь" Кадр из фильма "Темный рыцарь"

Конвей Уиклифф был опытным техником спецэффектов. За плечами у него было участие в съемках в таких боевиках, как “Умри, но не сейчас”, “Казино Рояль” (о приключениях Джеймса Бонда), “V” значит Вендетта, “Бэтмен: Начало” и других. Но время репетиции одной из экшн-сцен “Темного рыцаря” произошел несчастный случай, который положил конец его жизни.

Автомобиль Nissan 4x4, в кузове которого ехал Конвей, должен был двигаться одновременно с каскадером на бэтмобиле со скоростью около 32 км/ч, чтобы специалист мог запечатлеть сцену. Но, пропустив поворот, водитель слишком резко развернулся на большой скорости, потерял управление и врезался в дерево. Поскольку техник ехал, высунувшись в окно, он погиб на месте вследствие удара головой о ствол. Конвею Уиклиффу был 41 год.

Кстати, констебль Стюарт Кэмерон, осмотревший место аварии, заявил, что Nissan ехал в полтора раза быстрее – со скоростью не меньше 52-54 км/ч.