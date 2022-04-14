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1 час назад

Создатели "Ледникового периода" позволили белке наконец достать орех

Мира Маркина

С момента премьеры мультфильма "Ледниковый период" прошло уже двадцать лет. В каждой серии франшизы появлялась белка, которая не являлась центральным героем мультфильма, но зрители ей очень сопереживали. Дело в том, что единственная роль белки заключалась в том, чтобы найти и съесть орех, но ей еще ни разу этого сделать не удалось.

А теперь создатели решили попрощаться с поклонниками фильма по случаю закрытия франшизы и завершения истории "Ледникового периода". Американская мультипликационная студия Blue Sky Studios прекратила свое существование, но напоследок решила порадовать зрителей - они выпустили короткий ролик, в котором белка все же находит и съедает орех. Ролик длится всего полминуты, но выглядит очень трогательно и ставит наконец точку в этой истории белки, находящейся в вечной погоне за долгожданным орехом.

Ранее мы писали о выходе новых сезонов сериалов, которые ждали все.

Фильмы,Видео,Ледниковый период,
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