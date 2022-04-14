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1 час назад

Фильм Серебренникова вошел в программу Каннского фестиваля

Мира Маркина

Стало известно, что картина российского режиссера Кирилла Серебренникова будет участвовать в основном конкурсе 75-го Каннского фестиваля - такая информация появилась в Telegram-канале "Бюллетень кинопрокатчика".

Фильм Серебренникова вошел в программу Каннского фестиваля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о биографической драме "Жена Чайковского". Главные роли в фильме исполнили Алена Михайлова, известный рэпер Oxxxymiron, Филипп Авдеев и Один Байрон.

За право получить главную премию фестиваля в Каннах будут бороться 18 фильмов режиссеров со всего мира. Фестиваль в этом году пройдет с 17 по 28 мая.

Ранее мы писали, что Николас Кейдж назвал режиссеров, у которых мечтает сняться.

Фильмы,Филипп Авдеев,Николас Кейдж,Кирилл Серебренников,
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