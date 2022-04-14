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6 часов назад

«Проект "Адам"» попал в топ самых популярных англоязычных фильмов Netflix

Игромания.ру

Фантастическая лента «Проект "Адам"» с Райаном Рейнольдсом в главной роли заняла четвертую строчку среди самых популярных англоязычных фильмов Netflix.

«Проект "Адам"» попал в топ самых популярных англоязычных фильмов Netflix
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

За первые 28 дней картина собрала более 233 млн просмотров на сервисе, уступив позиции «Птичьему коробу» (3), «Не смотри вверх» (2) и «Красному уведомлению» (1). При этом Рейнольдс появился и в том же «Уведомлении» — а еще на 9 месте в топе расположилась и «Призрачная шестёрка» с актером.

Сюжет «Адама» рассказывает про путешественника во времени, который должен спасти мир с помощью своей молодой версии. При этом Уокер Скобелл, исполняющий данную партию, сыграет и главную роль в новом сериале про Перси Джексона.Сама лента при этом еще недавно возглавила российский «пиратский» топ за прошедший март.

Фильмы,Райан Рейнольдс,
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