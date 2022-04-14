«Проект "Адам"» попал в топ самых популярных англоязычных фильмов Netflix

Фантастическая лента «Проект "Адам"» с Райаном Рейнольдсом в главной роли заняла четвертую строчку среди самых популярных англоязычных фильмов Netflix.
За первые 28 дней картина собрала более 233 млн просмотров на сервисе, уступив позиции «Птичьему коробу» (3), «Не смотри вверх» (2) и «Красному уведомлению» (1). При этом Рейнольдс появился и в том же «Уведомлении» — а еще на 9 месте в топе расположилась и «Призрачная шестёрка» с актером.
Сюжет «Адама» рассказывает про путешественника во времени, который должен спасти мир с помощью своей молодой версии. При этом Уокер Скобелл, исполняющий данную партию, сыграет и главную роль в новом сериале про Перси Джексона.Сама лента при этом еще недавно возглавила российский «пиратский» топ за прошедший март.