«Проект "Адам"» попал в топ самых популярных англоязычных фильмов Netflix

За первые 28 дней картина собрала более 233 млн просмотров на сервисе, уступив позиции «Птичьему коробу» (3), «Не смотри вверх» (2) и «Красному уведомлению» (1). При этом Рейнольдс появился и в том же «Уведомлении» — а еще на 9 месте в топе расположилась и «Призрачная шестёрка» с актером.