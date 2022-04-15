Почему в СССР запрещали мультфильм "Падал прошлогодний снег"

Пластилиновый мультфильм Александра Татарского "Падал прошлогодний снег" вышел на экраны в канун Нового 1984 года и спустя время стал классикой советской мультипликации. Но на пути к зрителю картине пришлось преодолеть множество препятствий, главным из которых оказалась цензура. Чем оказался неугоден простой мультфильм и почему его едва не убрали в дальний ящик, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из мультфильма "Падал прошлогодний снег" Кадр из мультфильма "Падал прошлогодний снег"

Александр Татарский к тому моменту, когда задумал снять "Прошлогодний снег", уже был весьма известен. Режиссер помог разработать анимационные заставки к Олимпиаде 1980 года, а в 1981 году на экраны вышел мультфильм "Пластилиновая ворона". Картину с нехитрым сюжетом (а, скорее, даже из-за него) цензура забраковала, назвав «идеологически безыдейной». Лишь благодаря Эльдару Рязанову мультфильм вышел на экраны.

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Та же участь могла постигнуть и новый мультфильм Татарского. Правда, "Падал прошлогодний снег" сочли более опасным и даже обвинили в русофобии. Члены комиссии заявили, что режиссер проявил неуважение к русскому человеку: на протяжении всего экранного времени по экрану скачет пластилиновый мужичонка в шапке-ушанке, явно недалекого ума. Цензоры сочли это издевательством над советскими людьми.

Мультфильм, кстати, изначально даже не разрешили запустить в производство: сразу после прочтения сценария члены художественной комиссии категорически выступили против появления картины на экране. Александру Татарскому пришлось идти на множество уловок, чтобы все же снять "Падал прошлогодний снег".

Мультфильм пришлось переозвучить и несколько раз перемонтировать. Изначально режиссер планировал, что в картине не будет слов, только периодические восклицания. Но цензоры заявили, что "бредовый сюжет" должен быть более понятным и потребовали дать голоса героям. Правда, потом во многих репликах те же цензоры увидели крамольные послания, Татарскому пришлось отстаивать их буквально с боем.