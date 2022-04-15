Китайский мультфильм «Стражи Терракоты» вышел в прокат

Вчера, 14 апреля, состоялась российская премьера мультипликационной фэнтези-картины «Стражи Терракоты», режиссёрами которой выступили китайцы Дин Лян и Линь Юнчан. Сценарий написали Рэйчел Сюй и Цуй Течжи, ранее работавшие вместе с постановщиками над анимационными лентами «Тайна парка развлечений» и «Братья Медведи: Тайна трёх миров». Продюсированием занималась Дэйзи Шан.

Молодая девушка по имени Джейд и терракотовый воин Магнус объединяются в борьбе против ониксов — существ, атакующих подземный город династии Кин. Герои влюбляются друг в друга, и вскоре им удаётся узнать секрет вторжения монстров. Однако уже слишком поздно — жестокая война между терракотовыми воинами и ониксами началась.