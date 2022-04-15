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1 час назад

Китайский мультфильм «Стражи Терракоты» вышел в прокат

Моя Москва.онлайн

Вчера, 14 апреля, состоялась российская премьера мультипликационной фэнтези-картины «Стражи Терракоты», режиссёрами которой выступили китайцы Дин Лян и Линь Юнчан. Сценарий написали Рэйчел Сюй и Цуй Течжи, ранее работавшие вместе с постановщиками над анимационными лентами «Тайна парка развлечений» и «Братья Медведи: Тайна трёх миров». Продюсированием занималась Дэйзи Шан.

Китайский мультфильм «Стражи Терракоты» вышел в прокат
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

Молодая девушка по имени Джейд и терракотовый воин Магнус объединяются в борьбе против ониксов — существ, атакующих подземный город династии Кин. Герои влюбляются друг в друга, и вскоре им удаётся узнать секрет вторжения монстров. Однако уже слишком поздно — жестокая война между терракотовыми воинами и ониксами началась.

Известно, что мировая премьера мультфильма состоялась 20 июня 2021 года. Кассовые сборы ленты составили более 10,7 миллиона долларов.

Фильмы,Дин Лян,
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