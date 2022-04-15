Кадр дня: как Муравьева переиграла Барбару Стрейзанд

"Карнавал" с Ириной Муравьевой в главной роли стал одним из наиболее запомнившихся зрителям фильмов актрисы. И это, безусловно, успех. Ведь мало того, что тридцатидвухлетняя актриса изображала на экране восемнадцатилетнюю девушку, ей пришлось еще в уже не юном возрасте научиться некоторым совершенно новым для нее вещам. Например, кататься на роликах.

Фото: Кадр из фильма "Карнавал" Кадр из фильма "Карнавал"

До съемок в "Карнавале" Ирина Муравьева ни разу в жизни не каталась на роликах. Пришлось научиться. Поначалу новая "наука" давалась Муравьевой с трудом: она часто падала и не могла держать равновесие. Так что все синяки на ее ногах в фильме — настоящие.

Но уже лишь через месяц тренировок актриса могла бы исполнить танцы на роликах намного лучше, чем того требовал сценарий. Режиссеру пришлось даже просить Муравьеву не кататься на роликах так хорошо перед камерой.