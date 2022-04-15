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1 час назад

Кадр дня: как Муравьева переиграла Барбару Стрейзанд

Мария Кимакович

"Карнавал" с Ириной Муравьевой в главной роли стал одним из наиболее запомнившихся зрителям фильмов актрисы. И это, безусловно, успех. Ведь мало того, что тридцатидвухлетняя актриса изображала на экране восемнадцатилетнюю девушку, ей пришлось еще в уже не юном возрасте научиться некоторым совершенно новым для нее вещам. Например, кататься на роликах.

Кадр дня: как Муравьева переиграла Барбару Стрейзанд
Фото: Кадр из фильма "Карнавал"Кадр из фильма "Карнавал"

До съемок в "Карнавале" Ирина Муравьева ни разу в жизни не каталась на роликах. Пришлось научиться. Поначалу новая "наука" давалась Муравьевой с трудом: она часто падала и не могла держать равновесие. Так что все синяки на ее ногах в фильме — настоящие.

Но уже лишь через месяц тренировок актриса могла бы исполнить танцы на роликах намного лучше, чем того требовал сценарий. Режиссеру пришлось даже просить Муравьеву не кататься на роликах так хорошо перед камерой.

Кстати, сцену в цирке режиссер фильма Татьяна Лиознова позаимствовала из картины «Смешная девчонка», в которой неуклюже каталась на роликах знаменитая Барбара Стрейзанд. Ирина Муравьева справилась со своей задачей ничуть не хуже и можно сказать, что даже переиграла американскую кинозвезду.

Фильмы,Смешная девчонка,Карнавал,Татьяна Лиознова,Ирина Муравьева,Барбара Стрейзанд,
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