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30 минут назад

Как раньше создавали пугающие спецэффекты: видео

Дарья Амосова

Сегодня специальные эффекты — никакие не специальные, а вполне привычные процессы обработки отснятого материала. Специалисты по визуальным эффектам, оно же VFX, могут не только дракона на экране «нарисовать», но и перекрасить цвет футболки главного героя или убрать с заднего плана оставленную кем-то кружку с кофе. Сто лет назад о подобном и думать было сложно: дополнительные эффекты создавались в процессе съемки, а не после.

К примеру, нужно показать, как герой на экране резко стареет — для комического или, наоборот, пугающего эффекта. Что делать режиссеру и гримеру? Искать похожего на актера старика и быстро поменять в кадре одного на другого?

Нет, на самом деле все проще и сложнее одновременно. Пользователь TikTok под ником @martylex рассказал, как именно достигался подобный эффект в старом кино.

Пленка в 30-х была преимущественно черно-белой, никакие другие цвета на пленке не появлялись (если только, конечно, не покрасить специально). На актрису в кадре наносили красный грим: под светом красной осветительной лампы он невидим. Затем художник по свету включает синий свет и постепенно выключает красный. На синем «фоне» красный грим отчетливо видно, а зрителям кажется, что морщины и увечья появились на лице сами собой.

Техника называется Karl Struss Technique. Свои имя она получила в честь оператора Карла Штрусса, который впервые применил такие возможности света в картине «Бен-Гур: история Христа» 1925 года.

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