Звезда «Игры в кальмара» представит первый фильм в Каннах

На Каннском фестивале покажут режиссерский дебют Ли Джон-джэ, известного по роли игрока 456 из корейского сериала «Игра в кальмара». Фильм покажут в секции Midnight Screening, но он не участвует в конкурсной программе.
Режиссерский дебют актера получил название «Охота» (Heonteu). Жанр ленты — шпионский триллер.
Сам Ли Джон-джэ появился в картине в роли агента нацбезопасности, который преследует северокорейского шпиона.
«То, что я выполняю режиссерскую работу в этом фильме, не означает, что я собираюсь отказаться от актерской деятельности. Мне по-прежнему больше всего нравится играть, и я намерен сосредоточиться на этом», — отметил актер в интервью изданию Variety.
Каннский фестиваль в 2022 году пройдет с 17 по 28 мая. В конкурсной программе представлено 18 кинолент. Российскую киноиндустрию представит режиссер Кирилл Серебренников с фильмом «Жена Чайковского». Лента соревнуется за главный приз в конкурсной программе. До последнего ходили слухи, что у российской картины на Каннском кинофестивале будет только премьерный показ.
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