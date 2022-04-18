«Фантастические твари» провалились в прокате

В ночь премьеры в США картина Дэвида Йейтса собрала лишь шесть миллионов долларов. Это наихудшие показатели среди всех частей франшизы. Специалисты отмечают, что из-за бюджета в 200 миллионов долларов ленте необходимо сделать достойную кассу во время показа в других странах.