Мультфильм "Финник" снова возглавил российский прокат

Мультфильм "Финник" стал лидером отечественного кинопроката с 36,6 млн руб. в минувшие выходные. Об этом сообщает портал kinobusiness.com со ссылкой на данные за период с 14 по 17 апреля.

Мультфильм Дениса Чернова рассказывает о приключениях девочки Кристины и домового Финника, которые объединяются, чтобы расследовать загадочные события, происходящие в их городе. Создатели охарактеризовали "Финника" как историю о чистой и самоотверженной дружбе, которая также рассказывает о преодолении внутренних барьеров и поиске себя.

Над проектом работали свыше 250 человек. Авторы признавались, что в картине присутствуют отсылки к классическим фильмам, среди которых "Крестный отец" и "Шерлок Холмс".

На втором месте оказался американский приключенческий боевик "Анчартед: на картах не значится", который смог за выходные собрать 25,7 млн руб. По сюжету фильма Рубена Фляйшера два искателя приключений отправляются в свое первое путешествие в поисках сокровищ.