Что смотреть в кино на этой неделе

В четверг, 21 апреля, в прокат выходит российская военная драма «Первый Оскар» о работе фронтовых кинооператоров. Также на больших экранах можно будет увидеть чёрную комедию «Оторви и выбрось» от режиссёра и сценариста фильма «Папа, сдохни» и полнометражный режиссёрский дебют Ладо Кватании «Казнь». Среди ярких премьер европейского производства — фильм Луи Гарреля «Этот новый мир» о проблемах экологии.

Фото: Кадр из фильма «Первый Оскар» Кадр из фильма «Первый Оскар»

«Первый Оскар»

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В исторической драме «Первый Оскар» рассказывается о том, как работали кинематографисты в годы Великой Отечественной войны. Действие разворачивается в 1941 году, в центре сюжета — студенты ВГИКа Иван (Тихон Жизневский) и Лев (Антон Момот). Они отправляются на фронт в качестве кинооператоров и снимают материалы для документального фильма. Персонажи вымышлены, однако сюжет вдохновлён историей режиссёров Леонида Варламова и Ильи Копалина, чей фильм «Разгром немецких войск под Москвой» в 1943 году был удостоен премии «Оскар».

Как отметил руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, «Первый Оскар» — «это не просто рассказ о военной драме, это рассказ о людях искусства, глазами которых мы теперь можем увидеть события того времени».

«Оторви и выбрось»

В центре сюжета — Вера Павловна (Михалкова). Она занималась воспитанием внучки Маши, пока её дочь Ольга (Короткова) сидела в тюрьме — девушка выколола глаз своему возлюбленному. Выйдя на свободу, Ольга решает забрать дочь, однако бабушка с внучкой расставаться не желает. Тогда героиня Коротковой похищает девочку и пускается в бега, но вооружённая Вера Павловна начинает погоню.

Несмотря на драматический сюжет и специфический юмор, в ленте заложен глубокий социальный подтекст и обнадёживающая идея.

«Но всё же насколько светлой вы увидите эту историю — зависит от вашего личного мироощущения. Даже финал тут можно трактовать как счастливый или, наоборот, смотреть на него критичнее, в более пессимистичном ключе», — рассказал режиссёр в беседе с порталом «ПрофиСинема».

Он добавил, что «Оторви и выбрось» — «кино о том, как тяжело исправлять ошибки прошлого, прощать или отпускать, особенно когда ты взрослый. И поэтому единственная надежда для героев — их ребёнок, их девочка, с её детской непосредственностью, гибкостью, её верой во что-то хорошее».

«Казнь»

Ладо Кватания прежде всего известен как клипмейкер. Он снимал музыкальные видео для таких артистов, как Хаски, Manizha, группа «Ленинград», Дельфин. Психологический триллер «Казнь» — его режиссёрский дебют в полном метре.

По сюжету, в деле о расследовании серии убийств, которое продолжалось десять лет и было закрыто, появляется новое обстоятельство: одна из жертв преступника, оказывается, жива. Следователь Исса Давыдов, из-за которого ранее были осуждены невиновные, попытается исправить свою ошибку и добиться справедливости.

«Этот фильм — отражение моих личных переживаний и проблем. Не только моих, как мне кажется, но и реальности, в которой мы все существуем», — говорит Кватания.

«Этот новый мир» (La croisade)

Известный французский актёр Луи Гаррель в комедии «Этот новый мир» играет одну из центральных ролей, а также выступает в качестве режиссёра и сценариста (в соавторстве с Жан-Клодом Каррьером). Его супругу сыграла жена артиста Летиция Каста. По сюжету их экранный сын-подросток вдруг начинает продавать ценные вещи. Выясняется, что все деньги он отправляет на поддержку проекта, направленного на остановку изменения климата и спасение мира от экологической катастрофы.

По словам автора портала Cineuropa Джулии Олмо, в фильме «Этот новый мир» видно «отражение идеализма и тоски», а этому современные люди «во многом обязаны предыдущему поколению».

«Одно из его достоинств заключается в понимании того, как вести повествование и увязать все эти разнообразные чувства: бесконечные возможности, доступные новым поколениям, и попытки ответить на вопрос, почему этот идеализм со временем исчезает», — утверждает Олмо.