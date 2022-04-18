Певица МакSим впервые вышла на сцену, раскрыв своё имя в шоу «Маска» на НТВ

Певица МакSим в прошлом году сильно напугалась многих своих поклонников. Ее жизнь висела на волоске, ведь звезда серьезно заболела коронавирусом и два месяца находилась в коме. В итоге врачи все-таки смогли ее спасти. Однако после выздоровления Марине еще долго пришлось восстанавливаться. И вот наконец-то Максимова появилась на сцене. Она стала специальным гостем шоу «Маска» и вышла на сцену в образе Мыши. Жюри предстояло угадать, кто скрывается в костюме. Например, выдвигались версии, что там Ольга Серябкина или Елена Темникова, а еще актриса Анна Хилькевич или Даня Милохин. Когда Марина сняла маску, все были в шоке, но приятно рады. Многие поблагодарили ее за то, что она решилась прийти на это шоу и подарить людям песню. Сама МакSим сказала, что ей очень приятно, как публика за нее переживала в прошлом году. Кстати, это было первое выступление звезды после болезни. Кроме того, она уже анонсировала свой сольный концерт, который состоится в Москве в ближайшее время. Марина в данный момент активно к нему готовится.