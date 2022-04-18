В какой последовательности смотреть фильмы про Бэтмена

18 апреля на цифровых площадках в прокат выходит новая история Бэтмена, режиссером которой стал Мэтт Ривз. Главную роль в этой части сыграл Роберт Паттинсон. Мировая премьера в кинотеатрах состоялась 4 марта. Для тех, что еще не знаком с предыдущими частями истории, Рамблер подготовил список всех фильмов киновселенной DC, повествующих о темном рыцаре. Мы расположили фильмы в том хронологическом порядке, в котором их стоит смотреть. Отметим, что не все серии связаны между собой. Изначально "Бэтмен" выпускался в формате сериалов, после трех сезонов в 1966 году вышел фильм "Бэтмен", который по смыслу является продолжением сериала 1966 года.