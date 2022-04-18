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2 часа назад

В какой последовательности смотреть фильмы и сериалы про Бэтмена

Мира Маркина

18 апреля на цифровых площадках в прокат выходит новая история Бэтмена, режиссером которой стал Мэтт Ривз. Главную роль в этой части сыграл Роберт Паттинсон. Мировая премьера в кинотеатрах состоялась 4 марта. Для тех, что еще не знаком с предыдущими частями истории, Рамблер подготовил список всех фильмов киновселенной DC, повествующих о темном рыцаре. Мы расположили фильмы в том хронологическом порядке, в котором их стоит смотреть. Отметим, что не все серии связаны между собой. Изначально "Бэтмен" выпускался в формате сериалов, после трех сезонов в 1966 году вышел фильм "Бэтмен", который по смыслу является продолжением сериала 1966 года.

В какой последовательности смотреть фильмы про Бэтмена
Фото: кадр из фильма "бэтмен"кадр из фильма "бэтмен"

Далее следует серия фильмов Тима Бёртона и Джоэла Шумахера:

Уже после - трилогия Кристофера Нолана:

Так как работы Бертона и Шумахера не связаны с трилогией Нолана, неважно, чьи картины вы посмотрите в первую очередь.

Новый фильм, который вышел на экраны в 2022 году, стал перезапуском всей истории. В этой части упор сделан на детективные способности темного рыцаря, ему предстоит борьба с Загадочником, роль которого исполнил Пол Дано. Также в фильме можно будет увидеть женщину-кошку (Зои Кравиц), Джеймса Гордона (Джеффри Райт), Кармайна Фальконе (Джон Туртурро), Альфреда Пенниуорта (Энди Серкис) и Пингвина (Колин Фаррелл).

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