Что смотреть в кино с 21 апреля

Подборка премьер недели в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Стикер" Кадр из фильма "Стикер"

"Стикер"

Талантливый архитектор Михаил случайно познакомился с девушкой по имени Наташа и провел с ней ночь. Спутница наутро исчезла, но вскоре возникла на пороге офиса Михаила. Правда, назвалась она Ольгой и биография ее подозрительно чиста.

"Призраки квартиры 203"

Студентка Кэм с подругой по имени Иззи снимают квартиру в старом доме. В помещении полно антикварных вещей, а вместо окна в гостиной красуется большой витраж. Через некоторое время Кэм начинает замечать, что Иззи странно себя ведет, а все вещи в их квартире наделены мистической силой. Кэм пытается понять, что происходит, и уверена, что дело в прежних жильцах странной квартиры.

"Казнь"

В течение 10 лет маньяк совершал жестокие убийства. Наконец преступника (даже двух) поймали и дело было официально закрыто. Но праздновать победу оказалось рано. Звонок от девушки Киры, которая стала выжившей жертвой маньяка, меняет все дело. Убийцей оказался совсем другой человек. Кира помнит место, где ее держал преступник и следователь по особо важным делам Исса Давыдов с оперативниками отправляется на задержание. Маньяка хватают. Теперь остается только сделать так, чтобы он признался в преступлениях.

"Оторви и выбрось"

Ольга провела четыре года в тюрьме и, освободившись, решила начать жизнь с чистого листа. В эту жизнь она намерена забрать десятилетнюю дочь, которая все это время жила с бабушкой Верой Павловной. Но та отдавать внучку матери не намерена. Конфликт в итоге выходит за рамки семьи, в него вовлекаются новые участники. Окончательно все выходит из-под контроля, когда в руках у героев оказывается оружие.

"Слэпфейс"