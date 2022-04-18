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38 минут назад

Вышел первый трейлер фильма "Тор: Любовь и гром"

Мария Иглина

Marvel выпустила первый тизер-трейлер четвертой части фильма о боге грома "Тор: Любовь и гром".

После событий "Мстителей: Финал" Тор решил отправиться в свободное плавание и покончить с супергеройством. В фильме также появятся герои "Стражей Галактики" — Звездный лорд, Небула, Мантис и Грут.

А в конце трейлера поклонников фильма ждал сюрприз — появление Натали Портман со знаменитым молотом мьельниром в руках. В первых частях "Тора" актриса исполнила роль возлюбленной героя Джей Фостер.

Премьера фильма "Тор: Любовь и гром" запланирована на начало июля. Состоится ли релиз в России еще неизвестно.

Ранее стало известно, что звезда Marvel Джош Бролин мог сыграть Бэтмена.

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