Масленку из «Волшебника страны Оз» продали за $250 тысяч

На торгах Kruse GWS Auctions ушла с молотка ценная кинематографическая реликвия - масленка Железного Дровосека из классического фильма 1939 года «Волшебник страны Оз». На съемках таких использовали пять штук, и вот один из раритетов нашел нового владельца. Счастливчику пришлось выложить на бочку $250 тыс. при начальной цене $200 тыс. Ценность лота повышает то, что четыре других масленки утрачены.