Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+5° в 
USD 79.45EUR 86.43
Войти в почту
3 часа назад

Масленку из «Волшебника страны Оз» продали за $250 тысяч

Экспресс газета

На торгах Kruse GWS Auctions ушла с молотка ценная кинематографическая реликвия - масленка Железного Дровосека из классического фильма 1939 года «Волшебник страны Оз». На съемках таких использовали пять штук, и вот один из раритетов нашел нового владельца. Счастливчику пришлось выложить на бочку $250 тыс. при начальной цене $200 тыс. Ценность лота повышает то, что четыре других масленки утрачены.

Масленку из «Волшебника страны Оз» продали за $250 тысяч
Фото: Кадр из фильма «Волшебник страны Оз»Кадр из фильма «Волшебник страны Оз»

Хранил этот предмет реквизита у себя дома в Калифорнии исполнитель роли Железного Дровосека Джек Хейли. После смерти актера в 1979 году масленка пошла по рукам. Кстати, во время съемок для грима Хейли использовалась алюминиевая пыль, из-за которой он получил инфекцию глаз и оказался в больнице.

Фильмы,Волшебник страны Оз,Джек Хейли,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители