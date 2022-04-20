На Урале пройдет фестиваль документалистики "Россия"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Организаторы открытого фестиваля документального кино "Россия" объявили о старте приема заявок. В 2022 году мероприятие пройдет с 1 по 6 октября в Свердловской области, подать заявку можно до 15 июля, сообщили во вторник в группе фестиваля социальной сети "Вконтакте".

В 2021 году фестиваль проходил с 15 по 20 октября. Из более чем 400 поступивших заявок в шорт-лист вошли 62 фильма - 31 кинокартина в конкурсе документальных фильмов и 31 фильм в конкурсе телевизионных документальных фильмов.

"Открыт прием заявок на участие в конкурсных программах XXXIII Открытого фестиваля документального кино "Россия"! Заявки принимаются до 15 июля. <…> В этом году "Россия" пройдет традиционно с 1 по 6 октября в Екатеринбурге и городах Свердловской области", - говорится в сообщении.

Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации.