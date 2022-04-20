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2 часа назад

На Урале пройдет фестиваль документалистики "Россия"

ТАССиещё 2

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Организаторы открытого фестиваля документального кино "Россия" объявили о старте приема заявок. В 2022 году мероприятие пройдет с 1 по 6 октября в Свердловской области, подать заявку можно до 15 июля, сообщили во вторник в группе фестиваля социальной сети "Вконтакте".

На Урале пройдет фестиваль документалистики "Россия"
Фото: https://tass.ruhttps://tass.ru

В 2021 году фестиваль проходил с 15 по 20 октября. Из более чем 400 поступивших заявок в шорт-лист вошли 62 фильма - 31 кинокартина в конкурсе документальных фильмов и 31 фильм в конкурсе телевизионных документальных фильмов.

"Открыт прием заявок на участие в конкурсных программах XXXIII Открытого фестиваля документального кино "Россия"! Заявки принимаются до 15 июля. <…> В этом году "Россия" пройдет традиционно с 1 по 6 октября в Екатеринбурге и городах Свердловской области", - говорится в сообщении.

Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации.

"Россия" - один из старейших кинофорумов, который проводится в Екатеринбурге с 1988 года, входит в число лучших кинофорумов страны наряду с кинофестивалями "Кинотавр" и "Послание к человеку". В разные годы председателями жюри были, в частности, Элем Климов, Глеб Панфилов, Александр Митта, Сергей Пускепалис, Владимир Меньшов.

Фильмы,Глеб Панфилов,Сергей Пускепалис,Александр Митта,Владимир Меньшов,Минкультуры России,
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