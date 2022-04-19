Топор из "Сияния" выставили на продажу

Топор, которым персонаж Джека Николсона в фильме "Сияние" Стэнли Кубрика рубит дверь, выставили на продажу на аукционе в США. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на аукционный дом Gotta Have Rock and Roll.

Фото: Кадр из фильма "Сияние" Кадр из фильма "Сияние"

Реквизит из фильма, по словам организаторов аукциона, находится в хорошем состоянии. Его будут продавать в специальной рамке вместе с кадрами из "Сияния". Начало торгов запланировано на 20 апреля. За него хотят получить не менее 100 тысяч долларов.

Топор уже выставляли на торги в 2019 году. Тогда реквизит продали за 200 тысяч долларов в Лондоне.

Во время сцены, где герой ломает дверь топором, Джек Николсон произносит знаменитую фразу "А вот и Джонни!" (Here's Johnny!).

Фильм "Сияние" - экранизация одноименного романа Стивена Кинга. Картина вышла на экраны в 1980 году.