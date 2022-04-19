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5 часов назад

Киноляпы, которые вы могли не заметить

Мира Маркина

Не всегда можно уследить за каждой деталью. Однако, если этого не удалось сделать создателям фильма, это не значит, что что-то пройдет таким же незамеченным для зрителей. Любители кино способны усмотреть такие секундные ляпы, что порой поражаешься, как это вообще можно было заметить. Но есть и такие, на которые трудно не обратить внимания. В подборке Рамблера ляпы, которые не каждый мог заметить сразу при просмотре фильма.

Киноляпы, которые вы могли не заметить
Фото: Кадр из сериала "Игра престолов"Кадр из сериала "Игра престолов"

"Титаник"

Видео дня

Один из самых кассовых фильмов за всю историю кинематографа не смогу избежать ошибок, а внимательные зрители мигом это подметили - палуба печально известного лайнера на разных кадрах выглядит совершенно по-разному, будто бы все было снято сразу на двух кораблях.

Кадр из фильма "Титаник"

"Храброе сердце"

Шотландия, 1280 год, всадники, ведущие бои за свободу и... белый Ford позади них. Помимо машины, попавшей в кадр в картине, сюжет которой развивается во времена, когда машин в принципе не существовало, в этом фильме были замечены еще и резиновые топоры, лезвия которых были вовсе не лезвиями и колыхались от резких движений бойца и от ветра.

Кадр из фильма "Храброе сердце"

"Великолепный век"

Количество серий в этом сериале только увеличивает шансы для создателей хоть где-то, но допустить ошибку. Так, в некоторых сценах в кадре то мелькает современный автомобиль, то трактор, а в одной и вовсе - радиовышка, которая совершенно не вписывается в атмосферу фильма и временные рамки, в которых развивается история сериала.

Кадр из сериала "Великолепный век"

"Гладиатор"

В этой киноленте ляп схож с предыдущими - в кадре снова "засветился" предмет, совсем не соответствующий эпохе. Колесница с газовым баллоном - как вам такое? Ускорение сработало прекрасно, зритель остался доволен, но оставить эту тему без обсуждений, конечно, не смог.

Кадр из фильма "Гладиатор"

"Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда"

Со всех частей картины "Звездные войны" наберется целый сборник киноляпов, но мы отметим один из самых популярных - в одной и сцен штурмовик из-за высокого роста и габаритного костюма ударяется головой о поднимающуюся дверь, но идет дальше, как ни в чем не бывало. Сделаем вид, что не заметили этого, как и режиссер. Сам актер, сыгравший неуклюжего штурмовика, позже признавался, что в тот день мучился с болями в животе, оттого и переживал некоторые проблемы с координацией. Он был удивлен, что на монтаже в итоге оставили именно этот дубль.

Кадр из фильма "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда""

"Терминатор 2: судный день"

"Терминатор" тоже крайне богат на ляпы, и на фото один из них - куртка Шварцнеггера, который только что прикрывал собой человека от пуль, самовосстанавливается спустя несколько секунд совершенно волшебным образом - на одном кадре она изрешечена, на следующем - как новенькая.

Ну, и в качестве бонуса, так полюбившийся всем в Сети стакан из Starbucks в Вестеросе - забытый реквизиторами, он прекрасно вписался в кадр с Дайенерис и Джоном Сноу в сериале "Игра престолов".

Кадр из сериала "Игра престолов"
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