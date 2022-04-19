Киноляпы, которые вы могли не заметить

Не всегда можно уследить за каждой деталью. Однако, если этого не удалось сделать создателям фильма, это не значит, что что-то пройдет таким же незамеченным для зрителей. Любители кино способны усмотреть такие секундные ляпы, что порой поражаешься, как это вообще можно было заметить. Но есть и такие, на которые трудно не обратить внимания. В подборке Рамблера ляпы, которые не каждый мог заметить сразу при просмотре фильма.

Фото: Кадр из сериала "Игра престолов" Кадр из сериала "Игра престолов"

"Титаник"

Видео дня

Один из самых кассовых фильмов за всю историю кинематографа не смогу избежать ошибок, а внимательные зрители мигом это подметили - палуба печально известного лайнера на разных кадрах выглядит совершенно по-разному, будто бы все было снято сразу на двух кораблях.

"Храброе сердце"

Шотландия, 1280 год, всадники, ведущие бои за свободу и... белый Ford позади них. Помимо машины, попавшей в кадр в картине, сюжет которой развивается во времена, когда машин в принципе не существовало, в этом фильме были замечены еще и резиновые топоры, лезвия которых были вовсе не лезвиями и колыхались от резких движений бойца и от ветра.

"Великолепный век"

Количество серий в этом сериале только увеличивает шансы для создателей хоть где-то, но допустить ошибку. Так, в некоторых сценах в кадре то мелькает современный автомобиль, то трактор, а в одной и вовсе - радиовышка, которая совершенно не вписывается в атмосферу фильма и временные рамки, в которых развивается история сериала.

Кадр из сериала "Великолепный век"

"Гладиатор"

В этой киноленте ляп схож с предыдущими - в кадре снова "засветился" предмет, совсем не соответствующий эпохе. Колесница с газовым баллоном - как вам такое? Ускорение сработало прекрасно, зритель остался доволен, но оставить эту тему без обсуждений, конечно, не смог.

"Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда"

Со всех частей картины "Звездные войны" наберется целый сборник киноляпов, но мы отметим один из самых популярных - в одной и сцен штурмовик из-за высокого роста и габаритного костюма ударяется головой о поднимающуюся дверь, но идет дальше, как ни в чем не бывало. Сделаем вид, что не заметили этого, как и режиссер. Сам актер, сыгравший неуклюжего штурмовика, позже признавался, что в тот день мучился с болями в животе, оттого и переживал некоторые проблемы с координацией. Он был удивлен, что на монтаже в итоге оставили именно этот дубль.

Кадр из фильма "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда""

"Терминатор 2: судный день"

"Терминатор" тоже крайне богат на ляпы, и на фото один из них - куртка Шварцнеггера, который только что прикрывал собой человека от пуль, самовосстанавливается спустя несколько секунд совершенно волшебным образом - на одном кадре она изрешечена, на следующем - как новенькая.

Ну, и в качестве бонуса, так полюбившийся всем в Сети стакан из Starbucks в Вестеросе - забытый реквизиторами, он прекрасно вписался в кадр с Дайенерис и Джоном Сноу в сериале "Игра престолов".