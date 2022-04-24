Фильмы, которые рекомендует смотреть Нолан

Кристофера Нолана считают одним из самых влиятельных режиссеров современности. Его фильмы неоднократно взрывали мозг зрителям и становились лучшими: список его наград превысит количество пальцев рук. Он стал режиссером культовых фильмов и до сих пор продолжает выпускать шедевры. Среди его работ такие картины, как: “Престиж”, “Начало”, “Интерстеллар” и другие. В материале “Рамблера” — фильмы, которые Нолан любит сам и рекомендует посмотреть каждому поклоннику кинематографа.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Сам Нолан говорит, что он любит фильмы, которые заставляют человека думать. Он не выступает против “проходного” кино, но говорит, что картина должна заставить человека задуматься о его будущем.

Видео дня

“Многие знают, что большинство фильмов сегодня делается исключительно из-за коммерческой выгоды. Такие режиссеры как я получают наслаждение от самого процесса эксперимента, а не от заезженных клише и штампов”

“2001: Космическая одиссея” (1968)

Фильм Кубрика рассказывает об экипаже космического корабля, который отправляется с особой миссией — узнать, почему инопланетяне наблюдают за Землей. На их пути встретится много препятствий, но им придется ответить на вопросы о том, кто они, и какова их роль во Вселенной.

Этот фильм по праву считают образцовой научной фантастикой. Влияние картины можно заметить и в “Интерстелларе” Нолана. Сам он говорит, что посмотрел этот фильм еще в детстве, и уже тогда он оказал на него большое влияние.

“Омерзительная восьмерка” (2015)

Кадр из фильма

Это — единственный фильм Тарантино, который выделяет Нолан. Действие картины происходит в США после Гражданской войны. В одном из пабов, вынужденно укрываясь от снега, собирается не самая приятная компания, которой предстоит провести вместе некоторое время.

Нолан часто называет “Омерзительную восьмерку” лучшей лентой современности, и говорит, что съемка способствует полному погружению в то время.

“Малыш на Драйве” (2017)

Кадр из фильма