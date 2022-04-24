Фильмы, которые рекомендует смотреть Нолан

Кристофера Нолана считают одним из самых влиятельных режиссеров современности. Его фильмы неоднократно взрывали мозг зрителям и становились лучшими: список его наград превысит количество пальцев рук. Он стал режиссером культовых фильмов и до сих пор продолжает выпускать шедевры. Среди его работ такие картины, как: “Престиж”, “Начало”, “Интерстеллар” и другие. В материале “Рамблера” — фильмы, которые Нолан любит сам и рекомендует посмотреть каждому поклоннику кинематографа.
Сам Нолан говорит, что он любит фильмы, которые заставляют человека думать. Он не выступает против “проходного” кино, но говорит, что картина должна заставить человека задуматься о его будущем.
“Многие знают, что большинство фильмов сегодня делается исключительно из-за коммерческой выгоды. Такие режиссеры как я получают наслаждение от самого процесса эксперимента, а не от заезженных клише и штампов”
Фильм Кубрика рассказывает об экипаже космического корабля, который отправляется с особой миссией — узнать, почему инопланетяне наблюдают за Землей. На их пути встретится много препятствий, но им придется ответить на вопросы о том, кто они, и какова их роль во Вселенной.
Этот фильм по праву считают образцовой научной фантастикой. Влияние картины можно заметить и в “Интерстелларе” Нолана. Сам он говорит, что посмотрел этот фильм еще в детстве, и уже тогда он оказал на него большое влияние.
Это — единственный фильм Тарантино, который выделяет Нолан. Действие картины происходит в США после Гражданской войны. В одном из пабов, вынужденно укрываясь от снега, собирается не самая приятная компания, которой предстоит провести вместе некоторое время.
Нолан часто называет “Омерзительную восьмерку” лучшей лентой современности, и говорит, что съемка способствует полному погружению в то время.
Еще один любимый современный режиссер Нолана — Эдгар Райт. По его словам, он потрясающе снимает сцены драк и погони. Все это можно увидеть в картине “Малыш на Драйве”, которая рассказывает о молодом бандите. Однажды он влюбляется и решает покинуть команду, но для этого ему нужно выполнить последнее задание.