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2 часа назад

Фильмы, которые рекомендует смотреть Нолан

Мария Каткова

Кристофера Нолана считают одним из самых влиятельных режиссеров современности. Его фильмы неоднократно взрывали мозг зрителям и становились лучшими: список его наград превысит количество пальцев рук. Он стал режиссером культовых фильмов и до сих пор продолжает выпускать шедевры. Среди его работ такие картины, как: “Престиж”, “Начало”, “Интерстеллар” и другие. В материале “Рамблера” — фильмы, которые Нолан любит сам и рекомендует посмотреть каждому поклоннику кинематографа.

Фильмы, которые рекомендует смотреть Нолан
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Сам Нолан говорит, что он любит фильмы, которые заставляют человека думать. Он не выступает против “проходного” кино, но говорит, что картина должна заставить человека задуматься о его будущем.

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“Многие знают, что большинство фильмов сегодня делается исключительно из-за коммерческой выгоды. Такие режиссеры как я получают наслаждение от самого процесса эксперимента, а не от заезженных клише и штампов”

“2001: Космическая одиссея” (1968)

Фильм Кубрика рассказывает об экипаже космического корабля, который отправляется с особой миссией — узнать, почему инопланетяне наблюдают за Землей. На их пути встретится много препятствий, но им придется ответить на вопросы о том, кто они, и какова их роль во Вселенной.

Этот фильм по праву считают образцовой научной фантастикой. Влияние картины можно заметить и в “Интерстелларе” Нолана. Сам он говорит, что посмотрел этот фильм еще в детстве, и уже тогда он оказал на него большое влияние.

“Омерзительная восьмерка” (2015)

Кадр из фильма

Это — единственный фильм Тарантино, который выделяет Нолан. Действие картины происходит в США после Гражданской войны. В одном из пабов, вынужденно укрываясь от снега, собирается не самая приятная компания, которой предстоит провести вместе некоторое время.

Нолан часто называет “Омерзительную восьмерку” лучшей лентой современности, и говорит, что съемка способствует полному погружению в то время.

“Малыш на Драйве” (2017)

Кадр из фильма

Еще один любимый современный режиссер Нолана — Эдгар Райт. По его словам, он потрясающе снимает сцены драк и погони. Все это можно увидеть в картине “Малыш на Драйве”, которая рассказывает о молодом бандите. Однажды он влюбляется и решает покинуть команду, но для этого ему нужно выполнить последнее задание.

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