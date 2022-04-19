«Веном 2»: отличное продолжение комедийного блокбастера

20 апреля в 20.30 телеканал новинок мирового и отечественного кинематографа «Кинопремьера» (входит в премиальный пакет каналов «Настрой кино!») впервые на российском ТВ покажет продолжение яркого супергеройского блокбастера по комиксам Marvel «Веном 2».

Фото: Кадр из фильма «Веном 2» Кадр из фильма «Веном 2»

Спустя полтора года после событий первой части репортер Эдди Брок (Том Харди), в которого вселился разумный инопланетный симбиот Веном, пытается приспособиться к новой жизни с суперспособностями и постоянным желанием «сожителя» откусывать людям головы. Они вместе готовят завтрак, ходят за покупками и на свидания. Брок хочет возродить свою журналистскую карьеру, поэтому берет интервью у безжалостного серийного убийцы Клетуса Кэсседи (Вуди Харрельсон), в которого случайно вселяется злой красный симбиот Карнаж. Он сбегает из тюрьмы прямо во время собственной казни и устраивает хаос в городе. Теперь остановить его могут только главные герои.

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Помимо Брока/Венома, его подруги Энн Вейинг (Мишель Уильямс) и Кэсседи/Карнажа, авторы включили в сюжет безумную суперзлодейку Фрэнсис Баррисон (Наоми Харрис) по прозвищу «Визг». Ее суперспособность – создавать звуковые волны, которые она может использовать для левитации, бросков и оглушения врагов.

Несмотря на вполне «супергеройский» бюджет в 110 млн долларов, хронометраж второй части составил всего 96 минут. На первый взгляд, очень немного, даже короче первой части, но у режиссера есть вполне логичное объяснение: зрители уже знакомы с героем, необходимо было представить только Карнажа, а все остальное время уделить экшену.

И признаемся, все, что касается экшена, спецэффектов и атмосферы блокбастера, в фильме удалось на высочайшем уровне. Решающим тут стало умение работать с цифровыми персонажами режиссера Энди Серкиса, известного по ролям полностью анимированных героев: от Голлума во «Властелине колец» до Цезаря в трилогии «Планета обезьян».

Отдельный плюс фильма – выдающийся перфоманс Тома Харди, который явно получил огромное удовольствие, отыгрывая массу комичных сцен и диалогов как со своим альтер-эго, так и с противниками. Чего только стоит встреча и перебранка Венома и Карнажа перед финальной битвой – этот эпизод вполне естественно смотрелся бы в каком-нибудь ситкоме. Кстати, Харди не только сыграл главную роль, но участвовал в работе над сценарием, разрабатывал сюжетную линию Эдди Брока.

В итоге, «Веном 2» стал самым кассовым фильмом прошлого года в российском прокате, собрав 2,055 млрд рублей (по данным ЕАИС), и более 500 млн долларов по всему миру – это седьмой результат 2021 года в мировом прокате.