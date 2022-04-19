«Веном 2»: отличное продолжение комедийного блокбастера

20 апреля в 20.30 телеканал новинок мирового и отечественного кинематографа «Кинопремьера» (входит в премиальный пакет каналов «Настрой кино!») впервые на российском ТВ покажет продолжение яркого супергеройского блокбастера по комиксам Marvel «Веном 2».
Спустя полтора года после событий первой части репортер Эдди Брок (Том Харди), в которого вселился разумный инопланетный симбиот Веном, пытается приспособиться к новой жизни с суперспособностями и постоянным желанием «сожителя» откусывать людям головы. Они вместе готовят завтрак, ходят за покупками и на свидания. Брок хочет возродить свою журналистскую карьеру, поэтому берет интервью у безжалостного серийного убийцы Клетуса Кэсседи (Вуди Харрельсон), в которого случайно вселяется злой красный симбиот Карнаж. Он сбегает из тюрьмы прямо во время собственной казни и устраивает хаос в городе. Теперь остановить его могут только главные герои.
Помимо Брока/Венома, его подруги Энн Вейинг (Мишель Уильямс) и Кэсседи/Карнажа, авторы включили в сюжет безумную суперзлодейку Фрэнсис Баррисон (Наоми Харрис) по прозвищу «Визг». Ее суперспособность – создавать звуковые волны, которые она может использовать для левитации, бросков и оглушения врагов.
Несмотря на вполне «супергеройский» бюджет в 110 млн долларов, хронометраж второй части составил всего 96 минут. На первый взгляд, очень немного, даже короче первой части, но у режиссера есть вполне логичное объяснение: зрители уже знакомы с героем, необходимо было представить только Карнажа, а все остальное время уделить экшену.
И признаемся, все, что касается экшена, спецэффектов и атмосферы блокбастера, в фильме удалось на высочайшем уровне. Решающим тут стало умение работать с цифровыми персонажами режиссера Энди Серкиса, известного по ролям полностью анимированных героев: от Голлума во «Властелине колец» до Цезаря в трилогии «Планета обезьян».
Отдельный плюс фильма – выдающийся перфоманс Тома Харди, который явно получил огромное удовольствие, отыгрывая массу комичных сцен и диалогов как со своим альтер-эго, так и с противниками. Чего только стоит встреча и перебранка Венома и Карнажа перед финальной битвой – этот эпизод вполне естественно смотрелся бы в каком-нибудь ситкоме. Кстати, Харди не только сыграл главную роль, но участвовал в работе над сценарием, разрабатывал сюжетную линию Эдди Брока.
В итоге, «Веном 2» стал самым кассовым фильмом прошлого года в российском прокате, собрав 2,055 млрд рублей (по данным ЕАИС), и более 500 млн долларов по всему миру – это седьмой результат 2021 года в мировом прокате.
Не пропустите эксклюзивную телепремьеру – смотрите супергеройский боевик «Веном 2» впервые на российском телевидении в среду, 20 апреля, в 20.30 на канале «Кинопремьера» (входит в премиальный пакет «Настрой кино!»). Спрашивайте о возможностях подключения у операторов кабельного и спутникового вещания в своем городе, а также на официальном сайте.