Франшизу «Ведьма из Блэр» хотят перезапустить

Хоррор-франшиза «Ведьма из Блэр» была довольно популярна. В неё входят три ленты, притом первые две получили положительные отзывы, тогда как картину «Ведьма из Блэр: Новая глава» 2016 года раскритиковали.

Несмотря на это, похоже, франшизу могут перезапустить. Об этом сообщил инсайдер и журналист Джефф Снейдер. По его словам, Lionsgate готовится перезапустить франшизы и выпустить по ней новые проекты. Он отметил, что «хорошие IP не умирают в эпоху стриминговых сервисов».