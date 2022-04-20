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3 часа назад

Сокуров отказался от участия в Каннском фестивале

Диана Товсепова

Российский режиссер Александр Сокуров отказался везти свой новый фильм «Сказка» на Каннский кинофестиваль. Об этом сообщает агентство «НСН».

Сокуров отказался от участия в Каннском фестивале
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Такое решение он принял несмотря на персональное приглашение организаторов кинофестиваля.

«Нет, конечно, нет. Фильм "Сказка" — слишком серьезный фильм для того, чтобы участвовать в Каннской истории. Там принимают другие фильмы, там просто другая программа фестиваля», — объяснил Сокуров.

Картина Сокурова показывает вымышленное событие времен Второй мировой войны.

«Это чистая сказка, выдумка. Вот такой абсолютно новый для меня поступок художественный. Это не публицистика и никакое не исследование.<…> Фильм со сложным, очень сложным технологическим исполнением. Такого технологического исполнения, наверное, пока еще не было», — рассказал режиссер.

Ранее организаторы Каннского фестиваля заявили, что "отментяь" российское кино не собираются и независимо от международной политической повестки, готовы рассматривать для участия в основном конкурсе фильмы российских режиссеров Александра Сокурова, Андрея Звягинцева и Кирилла Серебренникова.

Ранее мы писали о том, что картина Серебренникова «Жена Чайковского» уже вошла в основной конкурс.

Фильмы,Кирилл Серебренников,Андрей Звягинцев,Александр Сокуров,
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