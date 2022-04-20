Сокуров отказался от участия в Каннском фестивале

Российский режиссер Александр Сокуров отказался везти свой новый фильм «Сказка» на Каннский кинофестиваль. Об этом сообщает агентство «НСН».
Такое решение он принял несмотря на персональное приглашение организаторов кинофестиваля.
«Нет, конечно, нет. Фильм "Сказка" — слишком серьезный фильм для того, чтобы участвовать в Каннской истории. Там принимают другие фильмы, там просто другая программа фестиваля», — объяснил Сокуров.
Картина Сокурова показывает вымышленное событие времен Второй мировой войны.
«Это чистая сказка, выдумка. Вот такой абсолютно новый для меня поступок художественный. Это не публицистика и никакое не исследование.<…> Фильм со сложным, очень сложным технологическим исполнением. Такого технологического исполнения, наверное, пока еще не было», — рассказал режиссер.
Ранее организаторы Каннского фестиваля заявили, что "отментяь" российское кино не собираются и независимо от международной политической повестки, готовы рассматривать для участия в основном конкурсе фильмы российских режиссеров Александра Сокурова, Андрея Звягинцева и Кирилла Серебренникова.
Ранее мы писали о том, что картина Серебренникова «Жена Чайковского» уже вошла в основной конкурс.