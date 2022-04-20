Сокуров отказался от участия в Каннском фестивале

«Это чистая сказка, выдумка. Вот такой абсолютно новый для меня поступок художественный. Это не публицистика и никакое не исследование.<…> Фильм со сложным, очень сложным технологическим исполнением. Такого технологического исполнения, наверное, пока еще не было», — рассказал режиссер.