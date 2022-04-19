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39 минут назад

Джейсон Момоа снимется в киноадаптации «Minecraft» от Warner Bros.

Век

Звезда фильмов «Аквамен» и «Дюна» Джейсон Момоа снимется в еще одном фильме от Warner Bros. Актер ведет последние переговоры о том, чтобы сняться в киноадаптации «Minecraft».

Джейсон Момоа снимется в киноадаптации «Minecraft» от Warner Bros.
Фото: Фото: https://www.afisha.ru/Фото: https://www.afisha.ru/

Режиссером проекта, основанного на популярной видеоигре, станет режиссер фильма «Наполеон Динамит» Джаред Хесс. «Minecraft» вышел в 2011 году и вскоре стал сенсацией, достигнув 100 миллионов пользователей всего через несколько лет после запуска.

В 2014 году Microsoft приобрела разработчика игры студию Mojang за 2,5 миллиарда долларов. Известно, что Warners уже несколько лет разрабатывает этот проект, а в качестве режиссеров привлекались Шон Леви и звезда сериала «В Филадельфии всегда солнечно» Роб МакЭлхенни.

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