Французские фильмы, которые вы, скорее всего, не смотрели

Французское кино совершенно не похоже на то, которое снимают в Голливуде. Оно отличается элегантностью, утонченностью, особым стилем и мировоззрением. Никакого пафоса — только жизнь. Французские режиссеры не гонятся за рейтингами, несмотря на это, они довольно высоки.

Фото: Кадр из фильма "Бал безумных женщин" Кадр из фильма "Бал безумных женщин"

Французский кинематограф за свое существование снял большое количество шедевров. Сегодня мы собрали самые неочевидные из них. Те, которые вы вряд ли смотрели!

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«Бал безумных женщин», 2021

Экранизация одноименного романа Виктории Мас. Конец XIX века. Молодая и энергичная Эжени Клери не такая, как другие девушки. Она делает то, что ей заблагорассудится. Например, может сбежать на похороны писателя Виктора Гюго... А еще Эжени обладает удивительным даром — слышать и видеть мертвых. Узнав об этом, родные помещают девушку в психиатрическую лечебницу. Так Эжени оказывается в окружении женщин, которым был поставлен диагноз «Истерия». Каждый день женщины подвергаются ужасным формам терапии: кровопускание, гипноз, изоляция, гидротерапия и другие. Руководит всем этим безумием доктор Шарко...

«Дети природы», 1999

Кадр из фильма

Драма Жана Беккера. Действие сюжета разворачивается в 30-х годах XX века, в тихом провинциальном городке Марэ. Ритон женат на сварливой женщине, которая постоянно его пилит. Дети тоже не добавляют счастья в личной жизни. Гаррис вспоминает ужасы Первой мировой войны, где пришлось воевать. Каждый день Ритона и Гарриса похож на предыдущий. Да и работа оставляет желать лучшего. Но придет день, когда друзья смогут познать настоящее счастье! Перемены близки, в их жизни появятся любовь, приключения и настоящие мужские разборки.

«Класс», 2008

Социальная драма французского режиссера Лорана Канте, завоевавшая в 2008 году «Золотую пальмовую ветвь». Частично картина основана на автобиографическом романе Франсуа Бегодо. Главный герой — Франсуа, который работает обыкновенным учителем французского языка в средней школе. У Франсуа своя методика работы: он пытается не просто быть учителем, а другом для своих непростых учеников. Но юношеский максимализм и попытка поставить под сомнение методы преподавания, наводят на мысли о том, что действует Франсуа совершенно неправильно.

«Люди и боги», 2010

Трехкратный лауреат премии «Сезар», в том числе в номинации «Лучший фильм». Картина основана на реальных событиях, произошедших в Алжире 26-27 марта 1996 году. Действие сюжета разворачивается в монастыре, расположенном в алжирских горах. Восемь французских монахов-христиан уже много лет живут в мире и согласии со своими мусульманскими соседями. Но в один из дней исламистские группировки начинают вооруженную борьбу против светской власти. Несмотря на угрозу террора, небольшая группа монахов-пострижеников продолжает выполнять свой долг.

«Наука сна», 2006

Романтическая кинофантазия Мишеля Гондри. Стефан приезжает по просьбе матери в Париж, в дом, где прошло его детство. Но в душе Стефан до сих пор ребенок... И вот теперь парню предстоит взрослая жизнь, скучная работа в дизайнерском бюро, общение со странными коллегами. От реального мира Стефан прячется в своих фантастических снах... Однажды парень знакомится со своей соседкой Стефани, которая разделяет желание Стефана спрятаться ото всех.

«Обещание на рассвете», 2017

Экранизация одноименного автобиографического романа Ромена Гари. Речь в картине идет о нем же. Когда Ромен был совсем маленьким, его мать Нина, спасаясь от преследования фашистов за еврейское происхождение, переехала в Ниццу, где основала модную компанию. С раннего детства Ромен мечтал стать писателем. Мать всячески поощряла стремления сына и мечтала, что он станет дипломатом. Но началась Вторая мировая война. Ромен пошел в армию, стал пилотом, а после сдержал обещание, данное матери.

«Порнографические связи», 1999

Кадр из фильма

Драма Фредерика Фонтейна с Натали Бай и Сержи Лопес в главных ролях. В фильме практически нет диалогов. В центре сюжета: мужчина и женщина. Каждый из них обжигался, был обманут и проходил через предательство. Такой боли ни один из них больше испытывать не хочет, поэтому теперь — только холодный расчет. Секс без обязательств, не более. Но рано или поздно в холодной постели вспыхнет страсть, о которую они так боятся обжечься...

«Прощай, речь 3D», 2014

Фильм, получивший «Приз жюри» Каннского кинофестиваля. В центре сюжета — парень и девушка. Они утратили связь друг с другом. Их единственный проводник — собака. Животное транслирует любовь в оба конца, поэтому эти двое чувствуют друг друга даже на расстоянии. Но это вовсе не значит, что этого хватит, чтобы былые чувства вспыхнули вновь.

«Ржавчина и кость», 2012

История необычной любви. Али — бывший боксер, на попечении которого остался маленький сын. Он переезжает в небольшой город Антиб к своей сестре, устраивается охранником в местный ночной клуб и знакомится с удивительной девушкой. Ее зовут Стефани, она невероятно красива, уверена в себе и умна. Но у них нет ничего общего... Когда в результате чудовищной трагедии Стефани теряет ноги, Али не бросит ее в беде, а всеми силами будет помогать жить новой жизнью. Без жалости, сострадания и утешения.

«Сирано. Успеть до премьеры», 2018

Экранизация пьесы Михалика «Эдмон». Действие сюжета происходит в декабре 1987 года. Молодой парижский поэт Эдмон Ростан после провала очередной пьесы остается без средств к существованию. Он еле-еле сводит концы с концами, не в состоянии обеспечить жену и двоих детей. Однажды, на пороге дома Эдмонда, появляется знаменитый актер Констан Коклен. Он хочет поставить новый спектакль. Эдмон не может упустить этот шанс, но пьеса пока не написана... Но он сделает все возможное, чтобы уложиться в сроки.

«Скрытое», 2005

Экзистенциальная кинопритча с Даниэлем Отеем и Жюльетт Бинош в главных ролях. Фильм получил ряд наград на Каннском кинофестивале, а журнал Times признал картину одной из величайших в мировом кинематографе. Джордж — известный литературный критик. Однажды, он получает по почте коробку, где обнаруживает видеопленку с записями фрагментов своей жизни. Записи не единичные, приходят с завидной регулярностью. И вот когда они становятся более личными, Джордж понимает, что пора обращаться в полицию. Но там не могут ему помочь, ведь состав преступления отсутствует...

«Спасти или погибнуть», 2018

Кадр из фильма

Драма Фредерика Теллье. Франк работает пожарным в Париже. Каждый день он рискует своей жизнью, чтобы спасти людей. Франк живет на пожарной станции вместе с женой и маленькими детьми-двойняшками. Парень доволен своей жизнью. На одном из пожаров Франк рискует собой, спасая товарищей, после чего оказывается в ожоговом центре. Теперь мужчине придется заново учиться жизнь и мириться с тем, что спасать теперь будут его.

«Триумф», 2020

Комедийная драма Эммануэля Курколя. Этьен — актер, который не смог добиться каких-то вершин в своей карьере. Тогда он устраивается театральным педагогом в... тюрьму. Этьен стремится завоевать авторитет у арестантов. Это удается только тогда, когда мужчине разрешают выводить заключенных за пределы тюрьмы. Начинающие актеры ставят абсурдную пьесу «В ожидании Годо», успех которой может дать герою шанс реализовать себя в новой профессии.

«Убийственное лето», 1983

Экранизация одноименного романа Себастьяна Жапризо, получившая четыре премии «Сезар». Франция, 1975 год. В небольшую деревушку на отдых приезжают муж, прикованный к инвалидной коляске, жена и их красавица-дочь Элина. Девушка быстро становится объектом внимания местных мужчин, но выбирает молодого пожарного по имени Флоримон. Только преследует Элиана совершенно не романтические цели. Девушка хочет отомстить трем мужчинам, которые в молодости изнасиловали ее мать...

«Холодные закуски», 1979