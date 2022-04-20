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4 часа назад

В кино выходит комедия «До встречи с Грейс» 2017 года

Моя Москва.онлайн

21 апреля, на российские большие экраны выходит драматическая комедия «До встречи с Грейс», мировая премьера которой состоялась 8 сентября 2017 года.

В кино выходит комедия «До встречи с Грейс» 2017 года
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

Сценаристом, режиссёром и исполнителем главной роли выступил 59-летний американец Дэниэл Робак («Пункт назначения», «Вот я какой», «Служители закона», «Пропитанный отбеливателем», «Беглец», «Ходячие мертвецы», «Скорая помощь», «Месть без предела», «Отчаянные домохозяйки», «Остаться в живых», «Любовницы», «Гримм», «Касл», «Говорящая с призраками», «Мыслить как преступник», «Кости»).

Грэйс, умирающая от онкологии, пробирается в похоронное бюро. Девочка-подросток хочет узнать, что с ней будет после смерти. Встретив в бюро неуклюжего Билла, Грейс начинает с ним последнюю главу своей жизни.

Соавтором сценария ленты выступил Джефф Льюис. Продюсированием занимались Кори Геряк («Биография»), Брайан Глассфорд и Крис Монте. Роли в фильме также исполнили Мэдлин Дандон, Марша Дитлайн, Дэна Эшбрук, Дуан Уайтакер, Алекса Макфиллин, Джейкоб Уильямс, Колин Мур, Уайатт Рут и Дайан Вагнер. Кассовые сборы в США составили скромные 217 тысяч долларов.

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