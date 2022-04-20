В кино выходит комедия «До встречи с Грейс» 2017 года

21 апреля, на российские большие экраны выходит драматическая комедия «До встречи с Грейс», мировая премьера которой состоялась 8 сентября 2017 года.

Фото: Моя Москва.онлайн Моя Москва.онлайн

Грэйс, умирающая от онкологии, пробирается в похоронное бюро. Девочка-подросток хочет узнать, что с ней будет после смерти. Встретив в бюро неуклюжего Билла, Грейс начинает с ним последнюю главу своей жизни.