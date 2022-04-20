Бен Аффлек и Мэтт Дэймон снимутся в фильме о Nike

Бен Аффлек и Мэтт Дэймон выступят как режиссеры и актеры нового проекта об истории контракта Nike с Майклом Джорданом. Об этом сообщает Variety.

Фото: E. Catarina/Global Look Press E. Catarina/Global Look Press

В центре сюжета фильма без рабочего названия — руководитель отдела спортивного маркетинга Nike Сонни Вакаро, который преследовал легенду баскетбола Майкла Джордана в середине 80-х для сотрудничества. Дэймон сыграет Ваккаро, чье стремление к партнерству к Джорданом привело к значительным событиям с участием спортивного бренда.

Фильм также познакомит зрителей с родителями Джордана, а также с бывшими тренерами, советниками, друзьями и близкими баскетболиста. Аффлек и Дэймон оценят оригинальный сценарий для проекта Алекса Конвери, который появился в «Черном списке» 2021 года (ежегодный рейтинг лучших неиспользованных сценариев Голливуда).