Зак Снайдер сообщил о начале съемок фильма "Мятежная луна" для Netflix

Режиссер Зак Снайдер объявил в своем Twitter, что стартовали съемки фантастического фильма "Мятежная луна". Производством проекта занимается стриминговая платформа Netflix. Действие фильма будет происходить в будущем.

В центре сюжета - история о мирной колонии на окраине вселенной, которой угрожает тиран по имени Балисарий. Одна из жительниц планеты отправляется на поиски союзников, чтобы остановить злоумышленника. Главные роли в картине исполнят София Бутелла ("Взрывная блондинка") и Чарли Ханнэм ("Джентельмены").