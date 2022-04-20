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1 час назад

Зак Снайдер сообщил о начале съемок фильма "Мятежная луна" для Netflix

Газета.Ru

Режиссер Зак Снайдер объявил в своем Twitter, что стартовали съемки фантастического фильма "Мятежная луна". Производством проекта занимается стриминговая платформа Netflix. Действие фильма будет происходить в будущем.

Зак Снайдер сообщил о начале съемок фильма "Мятежная луна" для Netflix
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В центре сюжета - история о мирной колонии на окраине вселенной, которой угрожает тиран по имени Балисарий. Одна из жительниц планеты отправляется на поиски союзников, чтобы остановить злоумышленника. Главные роли в картине исполнят София Бутелла ("Взрывная блондинка") и Чарли Ханнэм ("Джентельмены").

Дата релиза пока не сообщается. Ранее стало известно, что Бен Аффлек и Мэтт Дэймон выступят как режиссеры и актеры нового проекта об истории контракта Nike с Майклом Джорданом. Фильм расскажет о том, как руководитель отдела спортивного маркетинга Nike Сонни Вакаро преследовал легенду баскетбола Майкла Джордана в середине 80-х для сотрудничества.

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