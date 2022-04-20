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3 часа назад

Стартовали съёмки нового фантастического фильма Зака Снайдера

Игромания.ру

Постановщик Зак Снайдер объявил о старте съёмок своей новой фантастической картины «Мятежная луна», представив несколько фотографий.

Стартовали съёмки нового фантастического фильма Зака Снайдера
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Автор создаёт ленту для Netflix, а сюжет рассказывает о поселении на отдалённой планете, которую хочет захватить космический тиран. Чтобы остановить армии злодея, девушке из этой колонии нужно отправиться в путешествие за помощью из соседних регионов.

Изначально проект разрабатывался для вселенной «Звездных войн», однако в итоге превратился в оригинальную историю. В прошлом Снайдер упоминал, что фильм вдохновлён работами Акиры Куросавы, в частности — «Семью самураями».

Главную роль в картине исполняет София Бутелла («Мумия»), а на одной из фотографий представлен Джимон Хонсу («Кровавый алмаз») в образе генерала Титуса. Кроме того, на фотографиях можно увидеть некий корабль — возможно, транспорт армии негодяя.

Точной даты релиза у фильма пока что нет, но зато ранее появился дебютный концепт-арт ленты.

Фильмы,Кровавый алмаз,Мумия,София Бутелла,Акира Куросава,Зак Снайдер,Netflix,
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