Стартовали съёмки нового фантастического фильма Зака Снайдера

Постановщик Зак Снайдер объявил о старте съёмок своей новой фантастической картины «Мятежная луна», представив несколько фотографий.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Автор создаёт ленту для Netflix, а сюжет рассказывает о поселении на отдалённой планете, которую хочет захватить космический тиран. Чтобы остановить армии злодея, девушке из этой колонии нужно отправиться в путешествие за помощью из соседних регионов.

Изначально проект разрабатывался для вселенной «Звездных войн», однако в итоге превратился в оригинальную историю. В прошлом Снайдер упоминал, что фильм вдохновлён работами Акиры Куросавы, в частности — «Семью самураями».

Главную роль в картине исполняет София Бутелла («Мумия»), а на одной из фотографий представлен Джимон Хонсу («Кровавый алмаз») в образе генерала Титуса. Кроме того, на фотографиях можно увидеть некий корабль — возможно, транспорт армии негодяя.