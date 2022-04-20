Что известно о фильме Энди Серкиса по повести Оруэлла «Скотный двор»

Режиссер второго «Венома» Энди Сёркис работает над анимационной экранизацией повести Джорджа Оруэлла «Скотный двор». По словам постановщика, новая интерпретация литературного первоисточника будет «эмоционально заряженной, забавной и понятной для людей любого возраста». За анимацию отвечает команда, работавшая над мультфильмом «Семейка Аддамс: Горящий тур». Что ещё известно о проекте — в материале RT.

Фото: Flickr Flickr

Британский режиссёр Энди Серкис, снявший фильмы «Веном 2», «Дыши ради нас» и «Маугли», работает над экранизацией повести Джорджа Оруэлла «Скотный двор». По данным Deadline, к производству анимационной ленты подключилась студия Cinesite, участвовавшая в создании спецэффектов для 25-го фильма бондианы «Не время умирать» и в работе над мультфильмом «Семейка Аддамс: Горящий тур».

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Сценарий написал Николас Столлер («Всегда говори «Да», «Аферисты Дик и Джейн», «Домашнее видео»). Он же продюсирует фильм вместе с Дэйвом Розенбаумом («Чёрная орхидея»), Джонатаном Кавендишем («Веном 2», «Дневник Бриджит Джонс») и Адамом Нэглом («Риверданс: Волшебное приключение»).

«Вместе мы надеемся сделать нашу версию вечно актуального шедевра Оруэлла эмоционально заряженной, забавной и понятной для людей любого возраста. Эта история будет интересна не только в нынешние времена, но и для будущих поколений», — говорит режиссёр.

По мнению исследователей, повесть «Скотный двор» представляет из себя аллегорию на революцию 1917 года в России и последующие события. В произведении показана эволюция общества животных от свободы, полученной после изгнания хозяина фермы, до диктатуры хряка по кличке Наполеон.

«Джордж Оруэлл опубликовал «Скотный двор» в 1945 году, и с тех самых пор повесть не теряет своей актуальности и служит ключом к пониманию того, как работает (наш. — RT) мир», — считает Адам Нэгл.

О планах Энди Сёркиса экранизировать «Скотный двор» стало известно ещё в 2012 году. Тогда кинематографист отмечал, что нашёл «довольно свежий» взгляд на эту историю. Точного понимания того, как проект будет реализован технически, на тот момент у постановщика не было, однако он отметил, что при производстве обязательно будет использоваться технология захвата движения.

Сёркис также подчёркивал, что лента «будет выполнена как басня» и предназначена для семейной аудитории.

«Мы не станем подходить к политике топорно. Всё будет сделано в, мне кажется, доселе невиданном эмоциональном ключе. Наша точка зрения будет немного смещена по сравнению с тем, как и она, и персонажи подаются обычно — мы смотрим на всё в новом свете», — цитирует режиссёра The Hollywood Reporter.

После первого заявления постановщика по картине долгое время не было никаких обновлений, а сам Сёркис работал над несколькими проектами как режиссёр и продюсер, а также время от времени исполнял роли в фильмах и сериалах. В 2018 году стало известно, что экранизация «Скотного двора» будет сниматься для Netflix, но, по данным The Hollywood Reporter, сейчас видеосервис не имеет отношения к фильму.

Работа Энди Сёркиса — не первая экранизация «Скотного двора». В 1954 году вышел мультфильм «Звероферма» от британских и американских кинематографистов. Он представляет собой классическую адаптацию истории. Лента получила преимущественно положительные оценки кинокритиков и широкой аудитории.

В 1999 году состоялась премьера художественного фильма по произведению Оруэлла. Его сюжет также повторяет историю, рассказанную в первоисточнике. Этот проект аудитория встретила прохладно, однако он был номинирован на премии «Сатурн» и «Эмми прайм-тайм».

Мультфильм 2006 года «Рога и копыта» режиссёра и сценариста Стива Одекерка («Эйс Вентура 2: Когда зовёт природа», «Нечего терять») представляет собой вольную интерпретацию «Скотного двора». В центре сюжета — беспечный бык Отис, которому пришлось возглавить ферму после того, как его отца убили койоты. Он пытается свыкнуться с новыми обязанностями и в то же время собирает банду коров, чтобы отомстить за смерть родителя.