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29 минут назад

Американец, посмотревший «Человека-паука» 292 раза, установил рекорд

Мира Маркина

Житель США по имени Рамиро посмотрел последнюю ленту про Человека-паука, «Человек-паук: Нет пути домой», 292 раза. На это мужчине понадобилась чуть меньше трех месяцев: от 16 декабря 2021-го до 15 марта. Рамиро попал в книгу рекордов Гиннеса. Об этом сообщает портал IndieWire.

Американец, посмотревший фильм 292 раза, установил рекорд
Фото:  Кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой» Кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой»

Чтобы каждый поход засчитался, мужчине необходимо было предоставить билет из кинотеатра. Фильм необходимо было смотреть до конца, включая титры, запрещено отвлекаться на смартфон или поход в туалет. За исполнением правил следил специальный работник кинозала.

По словам Рамиро, у него начались головные боли. Ежедневно мужчина посещал пять показов, что занимало 12 часов и 20 минут в день. При этом мужчина все еще занимался работой и семьей. По словам Рамиро, он совершил рекорд ради бабушки, которая не застала его первых рекорд — тогда Рамиро посмотрел «Мстители: Финал» 191 раз.

«Бабушка была моим сторонником № 1, и я хочу остаться для нее рекордсменом», — отметил Рамиро пресс-службе книги рекордов Гиннесса.

Ранее звезда Comedy Club рассказал об изнанке популярного шоу.

Фильмы,Мстители: Финал,
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