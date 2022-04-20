Американец, посмотревший фильм 292 раза, установил рекорд

Житель США по имени Рамиро посмотрел последнюю ленту про Человека-паука, «Человек-паук: Нет пути домой», 292 раза. На это мужчине понадобилась чуть меньше трех месяцев: от 16 декабря 2021-го до 15 марта. Рамиро попал в книгу рекордов Гиннеса. Об этом сообщает портал IndieWire.
Чтобы каждый поход засчитался, мужчине необходимо было предоставить билет из кинотеатра. Фильм необходимо было смотреть до конца, включая титры, запрещено отвлекаться на смартфон или поход в туалет. За исполнением правил следил специальный работник кинозала.
По словам Рамиро, у него начались головные боли. Ежедневно мужчина посещал пять показов, что занимало 12 часов и 20 минут в день. При этом мужчина все еще занимался работой и семьей. По словам Рамиро, он совершил рекорд ради бабушки, которая не застала его первых рекорд — тогда Рамиро посмотрел «Мстители: Финал» 191 раз.
«Бабушка была моим сторонником № 1, и я хочу остаться для нее рекордсменом», — отметил Рамиро пресс-службе книги рекордов Гиннесса.