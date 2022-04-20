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2 часа назад

В России хотят принудительно лицензировать фильмы, сериалы и музыку из недружественных стран

SecurityLab.ruиещё 1

По данным «Ведомостей», власти России разрабатывают законопроект, который позволит удержать в стране фильмы, сериалы и музыку из «недружественных» стран.

В РФ хотят принудительно лицензировать фильмы, сериалы и музыку
Фото: СкриншотСкриншот

Речь идет о расширении действия принудительной лицензии, которая затронет контент компаний, ранее заявивших об уходе или приостановке деятельности на территории России. Это касается и библиотек онлайн-кинотеатров со старыми проектами, большая часть которых пока доступна пользователям.

Обратиться в суд за получением принудительной лицензии сможет либо сам российский лицензиат в случае, если партнер из недружественных стран в одностороннем порядке частично или полностью отказался от лицензионного договора по основаниям, не связанным с нарушением такого контракта.

В настоящее время принудительная лицензия действует на патенты, но не затрагивает остальные виды интеллектуальной собственности.

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