В РФ хотят принудительно лицензировать фильмы, сериалы и музыку

По данным «Ведомостей», власти России разрабатывают законопроект, который позволит удержать в стране фильмы, сериалы и музыку из «недружественных» стран.

Фото: Скриншот Скриншот

Речь идет о расширении действия принудительной лицензии, которая затронет контент компаний, ранее заявивших об уходе или приостановке деятельности на территории России. Это касается и библиотек онлайн-кинотеатров со старыми проектами, большая часть которых пока доступна пользователям.

Обратиться в суд за получением принудительной лицензии сможет либо сам российский лицензиат в случае, если партнер из недружественных стран в одностороннем порядке частично или полностью отказался от лицензионного договора по основаниям, не связанным с нарушением такого контракта.