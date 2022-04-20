Как Джордж Лукас планировал закончить «Звездные войны»

Режиссер больше никогда их не снимет, однако не всё потеряно.

Фото: championat.com championat.com

Джордж Лукас всегда планировал снять три трилогии «Звёздных войн». Он даже начал подготовку к съёмкам последних фильмов, однако поставил свою семью и другие мечты выше — именно поэтому создатель Star Wars решил продать Lucasfilm в 2012 году. Новым владельцем стала Disney.

Видео дня

К тому моменту Лукас успел придумать многие моменты грядущих продолжений и передать наработки новым владельцам, рассчитывая, что ими воспользуются. Однако Disney пошла по совершенно другому пути, а «трилогия сиквелов» совершенно не отражает изначальное видение Джорджа Лукаса.

В этом материале мы расскажем, как создатель «Звёздных войн» планировал закончить сагу Скайуокеров.

Последняя трилогия Лукаса

Джордж Лукас ещё в 80-х планировал снять девять фильмов. У каждой трилогии была своя тематика.

Ключевая тема последней трилогии — жизнь после войны. Вы победили, но что теперь?

Восстановиться всегда сложнее, чем начать сопротивление или сражаться на войне. Когда вы победили и распустили войска противника, чем вы занимаетесь после?

Многие штурмовики бы продолжили сражаться, потому что они солдаты и знают только войну. Они бы могли отправиться на отдалённую часть Галактики и начать собственное сопротивление против Республики. Параллельно этому ко власти бы тянулись и бандиты во главе с Дартом Молом и его ученицей Дарт Талон.

Дарт Мол пережил события «Скрытой угрозы» и активно появлялся в сериале «Войны клонов», став важным персонажем вселенной.

События седьмого эпизода начинались через несколько лет после «Возвращения джедая». Вот основные идеи:

К концу трилогии Люк бы уже восстановил орден джедаев, а Новая Республика окончательно сформировалась во главе с верховным канцлером Леей.

В итоге именно она оказывалась избранной.

«Мандалорец» — настоящее продолжение «Звёздных войн»

Далее следуют спойлеры по «Мандалорцу», «Книге Бобы Фетта», «Повстанцам» и «Соло».

Создателя мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов» Дейва Филони ещё до продажи Lucasfilm называли преемником Джорджа Лукаса. Он умудрялся создавать очень интересные сюжеты и раскрывать многих персонажей приквелов во вроде бы детском шоу. То есть делать то, что не удалось сделать самому Лукасу.

Поэтому даже неудивительно, что Филони вместе с Джоном Фавро («Железный человек») сделал настольно успешным «Мандалорца». Более того, сериал фактически стал настоящим продолжением «Возвращения джедая», где постепенно реализуют идеи Джорджа Лукаса для финальной трилогии.

В «Мандалорце» появляется Люк Скайуокер, который забирает Грогу для его обучения. Уже в «Книге Бобы Фетта» мы видим сами тренировки и постройку храма джедаев. Филони и Фавро будто бы по чуть-чуть пытаются реализовать то, что изначально задумал Лукас.

Однако полностью сделать это не получится: Мола убили в мультсериале «Повстанцы», однако Филони и Фавро будто бы пытаются поставить Бобу Фетта на его место в роли крёстного отца преступного мира. Насколько это действительно получится, учитывая явно более смягчённый характер бывшего наёмника, мы ещё увидим.

Другой кандидат на роль «крёстного отца» — Кира из «Соло». В финале фильма она решила работать с Молом, который уже стягивал бандитские синдикаты. После Мола она как раз могла перехватить власть.

Джордж Лукас очень хотел побольше покопаться в бандитском мире Star Wars, но все попытки не увенчались успехом: игру Star Wars 1313 про молодого Бобу Фетта и сериал Star Wars: Underworld отменили в ходе сделки с Disney.

Сейчас Филони и Фавро буквально создают вселенную из сериалов, события которых разворачиваются между шестым и седьмым эпизодами. Впереди третий сезон «Мандалорца», а также дебют «Рейнджеров Новой Республики» и «Асоки» — события этих сериалов так или иначе будут переплетены между собой. Наверняка там мы увидим ещё больше из планов самого Джорджа Лукаса. Да и не просто так сам Люк так часто появляется в сериалах — наверняка в какой-то момент он получит собственное шоу.

Почему Лукас продал Star Wars

В 2012 году перед Джорджем Лукасом встал вопрос: отдать ближайшие десять лет своей жизни на съёмки «Звёздных войн» или посвятить больше времени своей семье и новорождённой дочери Эверест Хобсон Лукас. На тот момент Лукасу уже было 69 лет, к заключительному фильму ему бы стукнуло около 80.

Лукас рассматривал вариант не продавать Lucasfilm, а отдать её в управление другому человеку. Однако он был уверен, что всё равно не сможет отдыхать — как это было во время съёмок фильмов «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая». Их снимали другие режиссёры, но Лукас каждый день был на съёмках и фактически управлял процессом.

Я пытался дистанцироваться во время съёмок «Империи» и «Джедая», но просто не мог. Я был там каждый день. Там были мои близкие друзья, и они проделали отличную работу, но это было не то же самое, если бы это делал я.

Прошлый опыт показал Лукасу, что лучше продать и не иметь никакого легального способа влиять на будущее серии, иначе всё пойдёт по кругу. При этом постановщик был уверен, что не выпустит девятый эпизод раньше 2022 года. У Disney всё прошло совсем иначе, хотя корпорация начала работу над трилогией позже. Продолжения выходили с разницей в два года.