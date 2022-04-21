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3 часа назад

В России продажи в кино в апреле упали вдвое

Газета.Ruиещё 2

Объем продаж билетов в кино в российских кинотеатрах в первой половине апреля упал на 51%, в денежном — на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование ресурса "Чек индекс".

В России продажи в кино в апреле упали вдвое
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Средний чек покупки составил 567 рублей — на 18% выше уровня прошлого года и на 3% ниже уровня марта. Объем продаж в денежном выражении ниже уровня прошлого года на 43% и ниже уровня марта на 8%, а в натуральном выражении ниже уровня прошлого года на 51% и ниже уровня марта на 7%",

— говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские кинотеатры сохранят старые цены на билеты и продукцию баров на фоне исчезновения из афиш голливудских премьер. Кинокомпании указывают на то, что среди россиян популярны походы на кинопремьеры, а после ухода западных компаний в репертуаре сетей нет новых голливудских фильмов, вместо которых планируется показывать советскую и зарубежную классику кинематографа, картины из Латинской Америки, Болливуда и Южной Кореи.

Руководитель центра исследований Института кино ВШЭ Олег Иванов считает, что старые цены на билеты помогут сохранить зрителей, а обновление репертуара — привлечь новых.

Фильмы,Олег Иванов,ВШЭ,
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