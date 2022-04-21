В России продажи в кино в апреле упали вдвое

"Средний чек покупки составил 567 рублей — на 18% выше уровня прошлого года и на 3% ниже уровня марта. Объем продаж в денежном выражении ниже уровня прошлого года на 43% и ниже уровня марта на 8%, а в натуральном выражении ниже уровня прошлого года на 51% и ниже уровня марта на 7%",