В России продажи в кино в апреле упали вдвое

Объем продаж билетов в кино в российских кинотеатрах в первой половине апреля упал на 51%, в денежном — на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование ресурса "Чек индекс".
"Средний чек покупки составил 567 рублей — на 18% выше уровня прошлого года и на 3% ниже уровня марта. Объем продаж в денежном выражении ниже уровня прошлого года на 43% и ниже уровня марта на 8%, а в натуральном выражении ниже уровня прошлого года на 51% и ниже уровня марта на 7%",
— говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российские кинотеатры сохранят старые цены на билеты и продукцию баров на фоне исчезновения из афиш голливудских премьер. Кинокомпании указывают на то, что среди россиян популярны походы на кинопремьеры, а после ухода западных компаний в репертуаре сетей нет новых голливудских фильмов, вместо которых планируется показывать советскую и зарубежную классику кинематографа, картины из Латинской Америки, Болливуда и Южной Кореи.
Руководитель центра исследований Института кино ВШЭ Олег Иванов считает, что старые цены на билеты помогут сохранить зрителей, а обновление репертуара — привлечь новых.