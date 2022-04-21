Юлия Снигирь исполнит главную роль в фильме "За нас с вами"

38-летняя Юлия Снигирь представит одного из центральных персонажей в предстоящем фильме "За нас с вами". Об этом сообщает ТАСС.
"Моя роль безумно сложная, наверное, самая сложная из всего, что мне доводилось играть. Каждый день я прихожу на площадку и думаю: что же мне предстоит сегодня?"
- поделилась впечатлениями актриса.
Дата релиза пока не называется.
Действие картины разворачивается в 1952 году. Картина расскажет о драматических событиях семьи Петкевичей.
По сюжету отец героини, которую представит Снигирь, попадает под репрессии.
Также в фильме центральных персонажей сыграют Леонид Ярмольник, Ксения Раппопорт и Иван Добронравов.
Режиссером выступит Андрей Смирнов ("Белорусский вокзал").
"Не стоит готовиться к мрачной и жесткой истории. На самом деле это фильм про любовь, про то, что любовь - главное в жизни и она позволяет справиться со всем",
- рассказала Снигирь.