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1 час назад

Юлия Снигирь исполнит главную роль в фильме "За нас с вами"

Газета.Ruиещё 1

38-летняя Юлия Снигирь представит одного из центральных персонажей в предстоящем фильме "За нас с вами". Об этом сообщает ТАСС.

Юлия Снигирь исполнит главную роль в фильме "За нас с вами"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Моя роль безумно сложная, наверное, самая сложная из всего, что мне доводилось играть. Каждый день я прихожу на площадку и думаю: что же мне предстоит сегодня?"

- поделилась впечатлениями актриса.

Дата релиза пока не называется.

Действие картины разворачивается в 1952 году. Картина расскажет о драматических событиях семьи Петкевичей.

По сюжету отец героини, которую представит Снигирь, попадает под репрессии.

Также в фильме центральных персонажей сыграют Леонид Ярмольник, Ксения Раппопорт и Иван Добронравов.

Режиссером выступит Андрей Смирнов ("Белорусский вокзал").

"Не стоит готовиться к мрачной и жесткой истории. На самом деле это фильм про любовь, про то, что любовь - главное в жизни и она позволяет справиться со всем",

- рассказала Снигирь.

Фильмы,Иван Добронравов,Ксения Раппопорт,Леонид Ярмольник,Андрей Смирнов,Юлия Снигирь,
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