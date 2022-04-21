Режиссер Ладо Кватания дебютировал в российском кинопрокате с триллером "Казнь" с Юлией Снигирь и Нико Тавадзе в главных ролях. Остросюжетный фильм о поисках убийцы призван вовлечь зрителей в историю на интеллектуальном уровне, используя элементы жанрового кино, пишет ТАСС.
Главный герой - следователь особого назначения Исса Давыдов возвращается к старому делу из-за новой жертвы в серии убийств. Режиссер заявил, что детективный концепт заключается в разделении фильма на отдельные главы. Замысел Кватании заключался в том, чтобы вовлечь аудиторию в интеллектуальную составляющую фильма. Вместе с этим он выразил досаду из-за того, что большинство современных фильмов нацелены исключительно на развлечение зрителей.
"Мне хотелось, чтобы зритель выступал в качестве следователя. Не будь в этой истории нелинейного повествования, мы бы лишились главного сюжетного поворота, который оказывает сильное эмоциональное воздействие на аудиторию. Я прошел этот путь, когда увидел одну из первых версий монтажа, и понял, что мы выбрали верную механику", - пояснил Кватания.