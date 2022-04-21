Ладо Кватания дебютировал в российском кинопрокате с триллером "Казнь"

"Мне хотелось, чтобы зритель выступал в качестве следователя. Не будь в этой истории нелинейного повествования, мы бы лишились главного сюжетного поворота, который оказывает сильное эмоциональное воздействие на аудиторию. Я прошел этот путь, когда увидел одну из первых версий монтажа, и понял, что мы выбрали верную механику", - пояснил Кватания.