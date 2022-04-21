В прокат вышла фэнтези-картина «Отчаянные мстители»

Каждому из четырёх артистов маленького бродячего цирка достался от природы особый дар — суперспособность, которая является силой и проклятьем одновременно. Когда в жизни героев врывается война, им приходится искать новое место для выступлений. Персонажи даже не догадываются, что кое-кто уже имеет виды на них и их суперспособности. Этот человек мечтает осуществить свой план и изменить судьбу всего мира.