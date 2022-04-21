В прокат вышла фэнтези-картина «Отчаянные мстители»

Мировые кассовые сборы ленты составили 3,2 миллиона долларов.
Состоялась российская премьера фэнтези-картины итальянского актёра, сценариста, режиссёра и продюсера Габриэля Майнетти («Меня зовут Джиг Робот»), получившей название «Отчаянные мстители». Известно, что фильм стал победителем в пяти номинациях на Венецианском кинофестивале 2021 года.
Каждому из четырёх артистов маленького бродячего цирка достался от природы особый дар — суперспособность, которая является силой и проклятьем одновременно. Когда в жизни героев врывается война, им приходится искать новое место для выступлений. Персонажи даже не догадываются, что кое-кто уже имеет виды на них и их суперспособности. Этот человек мечтает осуществить свой план и изменить судьбу всего мира.
Над сюжетом ленты также работал Никола Гуальяноне («Меня зовут Джиг Робот», «Закону тут не место», «Субура: Кровь на улицах Рима», «Самое первое Рождество», «Однажды в Риме»). Продюсированием занимались Андреа Оккипинти («Сестры Магдалины», «Открой глаза», «Солнечные понедельники», «Птицы», «Море внутри») и Арриги Томмазо («Война», «На моей коже», «18 подарков», «Под солнцем Риччоне», «Разыскивается Санта!», «Таинственная комната»).
Роли в фильме, мировая премьера которого состоялась 8 сентября 2021 года, исполнили Клаудио Сантамария («Осаждённые», «Криминальный роман», «Казино Рояль»), Аврора Джовинаццо, Пьетро Кастеллитто («Рождённый дважды», «Не уходи»), Джанкарло Мартини, Джорджо Тирабасси, Макс Маццотта, Франц Роговский («Тайная жизнь») и Оливье Бони («Господин Никто», «Пропавший без вести»).