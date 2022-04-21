Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+7° в 
USD 77.08EUR 83.27
Войти в почту
3 часа назад

В прокат вышла фэнтези-картина Габриэля Майнетти «Отчаянные мстители»

Моя Москва.онлайн

Мировые кассовые сборы ленты составили 3,2 миллиона долларов.

В прокат вышла фэнтези-картина «Отчаянные мстители»
Фото: Кадр из фильма «Отчаянные мстители»Кадр из фильма «Отчаянные мстители»

Состоялась российская премьера фэнтези-картины итальянского актёра, сценариста, режиссёра и продюсера Габриэля Майнетти («Меня зовут Джиг Робот»), получившей название «Отчаянные мстители». Известно, что фильм стал победителем в пяти номинациях на Венецианском кинофестивале 2021 года.

Каждому из четырёх артистов маленького бродячего цирка достался от природы особый дар — суперспособность, которая является силой и проклятьем одновременно. Когда в жизни героев врывается война, им приходится искать новое место для выступлений. Персонажи даже не догадываются, что кое-кто уже имеет виды на них и их суперспособности. Этот человек мечтает осуществить свой план и изменить судьбу всего мира.

Над сюжетом ленты также работал Никола Гуальяноне («Меня зовут Джиг Робот», «Закону тут не место», «Субура: Кровь на улицах Рима», «Самое первое Рождество», «Однажды в Риме»). Продюсированием занимались Андреа Оккипинти («Сестры Магдалины», «Открой глаза», «Солнечные понедельники», «Птицы», «Море внутри») и Арриги Томмазо («Война», «На моей коже», «18 подарков», «Под солнцем Риччоне», «Разыскивается Санта!», «Таинственная комната»).

Роли в фильме, мировая премьера которого состоялась 8 сентября 2021 года, исполнили Клаудио Сантамария («Осаждённые», «Криминальный роман», «Казино Рояль»), Аврора Джовинаццо, Пьетро Кастеллитто («Рождённый дважды», «Не уходи»), Джанкарло Мартини, Джорджо Тирабасси, Макс Маццотта, Франц Роговский («Тайная жизнь») и Оливье Бони («Господин Никто», «Пропавший без вести»).

Фильмы,Закону тут не место,Однажды в Риме,Открой глаза,Птицы,Господин Никто,Война,Макс Маццотта,Франц Роговский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители