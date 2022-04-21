Вин Дизель объявил о запуске десятого "Форсажа"

Американский артист Вин Дизель, известный по роли Доминика Торетто в серии фильмов "Форсаж", сообщил о старте производства новой, 10-й части кинофраншизы.

Как рассказал актер, который по совместительству является также и продюсером проекта, новая часть знаменитой франшизы получила название Fast X.

Вместе с тем предполагается, что артист Джейсон Момоа, известный по ролям в таких работах, как "Игра престолов" и "Аквамен", сыграет в картине одного из злодеев.

Кроме того, планируется, что съемки первой заключительной части (финал состоит из двух) будут идти параллельно с последней частью оригинального сериала.