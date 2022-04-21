Премьеру «Человек-паук: Через вселенные 2» перенесли на 2023 год

Студия Sony провела ревизию релизов некоторых своих громких проектов, опечалив поклонников Человека-паука. Продолжение анимационного хита 2018 года «Человек-паук: Через вселенные» не выйдет в октябре этого года.

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Новая дата премьеры — 2 июня 2023 года. А третья часть межвселенских приключений Майлза Моралеса ожидается в кинотеатрах 29 марта 2024 года. С чем связано такое решение не сообщается. Если новый график не претерпит изменений, то с момента выхода первого промо-трейлера к сиквелу пройдет почти 1,5 года.

Примерно через месяц, 7 июля 2023 года, до кинотеатров доберется «Мадам Паутина» — очередной спин-офф игровых фильмов о дружелюбном соседе. Главную роль исполнит Дакота Джонсон («50 оттенков серого»), а компанию ей составит Сидни Суини («Эйфория»).