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2 часа назад

Премьеру «Человек-паук: Через вселенные 2» перенесли на 2023 год

Kinobugle.ruиещё 2

Студия Sony провела ревизию релизов некоторых своих громких проектов, опечалив поклонников Человека-паука. Продолжение анимационного хита 2018 года «Человек-паук: Через вселенные» не выйдет в октябре этого года.

Премьеру «Человек-паук: Через вселенные 2» перенесли на 2023 год
Фото: Kinobugle.ruKinobugle.ru

Новая дата премьеры — 2 июня 2023 года. А третья часть межвселенских приключений Майлза Моралеса ожидается в кинотеатрах 29 марта 2024 года. С чем связано такое решение не сообщается. Если новый график не претерпит изменений, то с момента выхода первого промо-трейлера к сиквелу пройдет почти 1,5 года.

Примерно через месяц, 7 июля 2023 года, до кинотеатров доберется «Мадам Паутина» — очередной спин-офф игровых фильмов о дружелюбном соседе. Главную роль исполнит Дакота Джонсон («50 оттенков серого»), а компанию ей составит Сидни Суини («Эйфория»).

Перенос «Человека-паука: Через вселенные 2» освободил слот 7 октября 2022 года. На эту дату сразу встал семейный мюзикл, который будет сочетать анимацию и живых актеров «Лайл, Лайл, Крокодил» (Lyle, Lyle, Crocodile) – экранизация одноименной детской книжки.

Фильмы,Человек-Паук: Через вселенные,Эйфория,Дакота Джонсон,
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