После Чернобыля: первый советский фильм о ядерной зиме

Дебютная картина Константина Лопушанского «Письма мертвого человека» вышла в 1986 году. Лента повествует о жизни в неназванном городе после окончания мировой атомной войны. Выход картины сопровождался громким резонансом: премьера состоялась всего через полгода после катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Лента получила Гран-при МКФ в Варне и Мангейме, Приз за режиссуру МКФ в Мадриде, Приз жюри ВКФ в Тбилиси, актер Ролан Быков получил Государственную премию. Тем не менее картина остается почти неизвестной для широкого зрителя.
Неопределенное будущее, через какое-то время после окончания ядерной войны. Лауреат Нобелевской премии Ларсен выживает в подвале музея вместе с его бывшими сотрудниками и женой. Супруга героя тяжело больна: она не успела вовремя спуститься в бункер и подверглась радиации.
Убитый горем главный герой пытается найти смысл в произошедшем и понять, почему случилась война и идет ли она до сих пор. Ларсен пишет письма с исповедями своему сыну Эрику, понимая, что тот никогда на них не ответит.
На портале «Кинопоиск» картина имеет балл 7, 8 на основе
10 451 оценок, на сайте imdb — 7, 6 на основе 3200 оценок.
«Возможно, лучший постапокалиптический фильм. Мне потребовалось некоторое время, чтобы вспомнить название, и это, безусловно, спрятанный бриллиант. В очень медленном темпе он передает настроение того, что, вероятно, будет, если мы переживем ядерную войну. Отличная операторская работа, а качество фильма делает его более глубоким и гипнотизирующим. Если вы найдете этот фильм, не торопитесь, и в любой дождливый день погрузитесь в мир мертвых и умирающих», — отзыв с сайта IMDb.