После Чернобыля: первый советский фильм о ядерной зиме

«Возможно, лучший постапокалиптический фильм. Мне потребовалось некоторое время, чтобы вспомнить название, и это, безусловно, спрятанный бриллиант. В очень медленном темпе он передает настроение того, что, вероятно, будет, если мы переживем ядерную войну. Отличная операторская работа, а качество фильма делает его более глубоким и гипнотизирующим. Если вы найдете этот фильм, не торопитесь, и в любой дождливый день погрузитесь в мир мертвых и умирающих», — отзыв с сайта IMDb.