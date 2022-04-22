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33 минуты назад

После Чернобыля: первый советский фильм о ядерной зиме

Дарья Амосова

Дебютная картина Константина Лопушанского «Письма мертвого человека» вышла в 1986 году. Лента повествует о жизни в неназванном городе после окончания мировой атомной войны. Выход картины сопровождался громким резонансом: премьера состоялась всего через полгода после катастрофы на Чернобыльской АЭС.

После Чернобыля: первый советский фильм о ядерной зиме
Фото: Кадр из фильма «Письма мертвого человека»Кадр из фильма «Письма мертвого человека»

Лента получила Гран-при МКФ в Варне и Мангейме, Приз за режиссуру МКФ в Мадриде, Приз жюри ВКФ в Тбилиси, актер Ролан Быков получил Государственную премию. Тем не менее картина остается почти неизвестной для широкого зрителя.

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Сюжет

Неопределенное будущее, через какое-то время после окончания ядерной войны. Лауреат Нобелевской премии Ларсен выживает в подвале музея вместе с его бывшими сотрудниками и женой. Супруга героя тяжело больна: она не успела вовремя спуститься в бункер и подверглась радиации.

Убитый горем главный герой пытается найти смысл в произошедшем и понять, почему случилась война и идет ли она до сих пор. Ларсен пишет письма с исповедями своему сыну Эрику, понимая, что тот никогда на них не ответит.

Кадр из фильма «Письма мертвого человека»

Интересные факты

  • Длительность картины — 1 час 28 минут. Изначальный сценарий был намного длиннее: отснятого материала хватило на 3 часа;
  • Героя Ролана Быкова озвучил Зиновий Гердт, известный по роли Паниковского в фильме Михаила Швейцера «Золотой теленок»;
  • Картину снимали в Ленинградской области: в Ломоносове, Пушкине и собственно Ленинграде;
  • Фильм вышел всего через полгода после Чернобыльской катастрофы, в сентябре 1986. Добавляло напряжения и шока аудитории то, что Холодная война еще не завершилась: события картины многие воспринимали близко к сердцу считали пророческими.
  • В 1987 году Аркадий Стругацкий назвал картину «умной и жестокой драмой о современных людях в ситуации, для исключения которой из истории человечество должно употребить все свои силы».
Кадр из фильма «Письма мертвого человека»

Реакция

На портале «Кинопоиск» картина имеет балл 7, 8 на основе

10 451 оценок, на сайте imdb — 7, 6 на основе 3200 оценок.

«Возможно, лучший постапокалиптический фильм. Мне потребовалось некоторое время, чтобы вспомнить название, и это, безусловно, спрятанный бриллиант. В очень медленном темпе он передает настроение того, что, вероятно, будет, если мы переживем ядерную войну. Отличная операторская работа, а качество фильма делает его более глубоким и гипнотизирующим. Если вы найдете этот фильм, не торопитесь, и в любой дождливый день погрузитесь в мир мертвых и умирающих», — отзыв с сайта IMDb.

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