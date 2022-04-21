Продюсеры фильма «Ржавчина» оштрафованы

Бюро по охране труда штата Нью-Мексико завершило расследование трагедии, произошедшей на съёмках фильма «Ржавчина» в октябре 2021 года. Тогда в результате выстрела, произведённого Алеком Болдуином, скончалась оператор Галина Хатчинс и был ранен режиссёр Джоэл Соуза.

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Согласно опубликованному отчёту, представители производственной компании сознательно нарушали ряд требований безопасности на съёмках. В частности, не была обеспечена должная проверка поступающих на площадку боеприпасов, а обучение по эксплуатации огнестрельного оружия не проводилось в необходимом объёме. Дирекция фильма была оштрафована более чем на $100 тыс.

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Бюро по охране труда штата Нью-Мексико обнародовало результаты расследования трагедии, произошедшей на съёмках вестерна «Ржавчина» в октябре 2021 года — тогда в результате выстрела погибла оператор Галина Хатчинс и был ранен режиссёр Джоэл Соуза. Выстрел произвёл Алек Болдуин — один из продюсеров и исполнитель главной роли. В ходе расследования было доказано «сознательное и серьёзное» нарушение требований безопасности на площадке. Производственная компания была оштрафована на $136 793.

«Были допущены серьёзные организационные ошибки, и существуют более чем достаточные свидетельства, указывающие на то, что соблюдение заведённых в индустрии порядков позволило бы избежать гибели Галины Хатчинс и серьёзного ранения Джоэла Соузы... Работодатель совершенно проигнорировал общепризнанные национальные протоколы, обеспечивающие безопасность сотрудников»,

— утверждает Джеймс Кенни, руководитель Департамента окружающей среды штата Нью-Мексико.

В документе, опубликованном на портале Deadline, говорится, что команда проекта не предусмотрела процесс проверки боеприпасов, гарантирующий, что боевые патроны не попадут на площадку, в том числе они не были предоставлены оружейнику для тщательной инвентаризации.

На съёмках за оружием обычно следит оружейник — в команде «Ржавчины» эту должность занимала Ханна Гутьеррес-Рид, чьим непосредственным руководителем была Сара Захри из отдела реквизита.

В обязанности Гутьеррес-Рид входило хранение и техническое обслуживание оружия и боеприпасов, а также обучение актёров обращению с ними. В документе подчёркивается, что, в соответствии с общепризнанными требованиями безопасности, оружейник обязан присутствовать при использовании огнестрельного оружия и определять, требуется ли актёру дополнительное обучение. Гутьеррес-Рид параллельно приходилось выполнять задачи помощника по реквизиту.

В отчёте указано, что за несколько дней до трагедии оружейница получила электронное письмо от продюсера Габриэль Пикл, в котором говорилось, что Гутьеррес-Рид гораздо больше внимания уделяет работе с оружием и мало помогает с остальным реквизитом. В том же письме Пикл сообщила, что ранее ружьё было дважды найдено без присмотра, и дала собеседнице новое задание.

Ханна Гутьеррес-Рид ответила, что в течение многих смен ей необходимо сосредотачиваться именно на задачах оружейника и обеспечении всеобщей безопасности. Она объяснила, что совершает ошибки из-за большого количества задач, и подчеркнула, что «на съёмочной площадке каждый день присутствует действующее оружие — и в конечном счёте этому нужно уделять основное внимание, поскольку в противном случае возможны опасные ошибки».

«Когда оружейница пожелала удостовериться в том, что актёры смогут безопасно обращаться с оружием, которое предполагает использование кобуры, ей было сказано линейным продюсером, что в случае необходимости её оповестят. Когда оружейница должна была обучать группу каскадёров безопасному обращению с оружием, ей сказали, что вместо неё этим займётся постановщик трюков»,

— говорится в документе.

Авторы отчёта также напоминают, что ещё до трагедии на съёмках «Ржавчины» дважды произошли случайные выстрелы, предположительно — из-за неосторожного обращения с оружием.

В эти дни не проводилось никаких собраний, связанных с вопросами безопасности, а Габриэль Пикл сообщила, что тренировочные дни на площадке вообще проводить больше не будут. Возможности принять решение об их необходимости у оружейницы не было.

Кроме того, по правилам перед каждым применением оружия должен проводиться инструктаж с участием всех лиц, так или иначе вовлечённых в работу над конкретным эпизодом. Это требование неоднократно нарушалось, а «всякое упоминание огнестрельного оружия зачастую было кратким и лишённым конкретики».

В результате проверки Бюро по охране труда штата Нью-Мексико установило, что на съёмках «Ржавчины» были серьёзные нарушения Закона штата Нью-Мексико об охране труда.

«Более того, (дирекция фильма. — RT) «Ржавчина» продемонстрировала откровенное безразличие к безопасности сотрудников, проигнорировав общепризнанные опасности, связанные с использованием огнестрельного оружия и боеприпасов, тем, что не внесла нужные коррективы или не провела проверку после двух инцидентов, связанных с огнестрельным оружием (самопроизвольные выстрелы), которые произошли 16 октября 2021 года, а также после того, как сотрудник(и) сообщил(и) руководству об отсутствии ощущения безопасности в связи с тем, как на съёмочной площадке обращаются с оружием»,

— говорится в отчёте.

Ранее на некоторых членов съёмочной группы «Ржавчины», среди которых — Ханна Гутьеррес-Рид, подали в суд осветитель фильма Серж Светной и помощница сценариста Мэми Митчелл. Вскоре после публикации отчёта представитель оружейницы отреагировал на результаты расследования, заявив о «некоторой реабилитации».

«Управление по охране труда выявило, что, несмотря на озвученные ею опасения, Ханне Гуттьерес-Рид не выделили надлежащего времени или ресурсов для эффективного выполнения её работы»,

— подчеркнул адвокат Гутьеррес-Рид.

Он добавил, что продюсеры не пригласили его подзащитную для проверки оружия непосредственно перед трагедией, тогда как именно эти действия позволили бы избежать трагедии.