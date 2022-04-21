Вышел новый трейлер мультфильма «Базз Лайтер»

21 апреля Pixar опубликовала второй трейлер мультфильма «Базз Лайтер». Напомним, что проект выступит спин-оффом «Истории игрушек»
В трейлере показали самого Базза Лайтера и его друзей. Судя по ролику, рейнджера занесёт в различные уголки вселенной и поставить его в опасные ситуации. Стоит отметить, что этот мультфильм посвящён настоящему космическому рейнджеру Баззу Лайтеру.
В оригинале протагониста озвучил Крис Эванс, известный по роли Капитана Америка. Режиссёром выступил Энгус МакЛэйн. Премьера картины состоится 17 июня, а в России мультфильм должен был выйти 16 числа, однако Disney временно ушла из страны.