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23 минуты назад

Вышел новый трейлер мультфильма «Базз Лайтер»

Чемпионат.com

21 апреля Pixar опубликовала второй трейлер мультфильма «Базз Лайтер». Напомним, что проект выступит спин-оффом «Истории игрушек»

Вышел новый трейлер мультфильма «Базз Лайтер»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В трейлере показали самого Базза Лайтера и его друзей. Судя по ролику, рейнджера занесёт в различные уголки вселенной и поставить его в опасные ситуации. Стоит отметить, что этот мультфильм посвящён настоящему космическому рейнджеру Баззу Лайтеру.

В оригинале протагониста озвучил Крис Эванс, известный по роли Капитана Америка. Режиссёром выступил Энгус МакЛэйн. Премьера картины состоится 17 июня, а в России мультфильм должен был выйти 16 числа, однако Disney временно ушла из страны.

Фильмы,История игрушек,Крис Эванс,Walt Disney,
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