Вышел новый трейлер мультфильма «Базз Лайтер»

В трейлере показали самого Базза Лайтера и его друзей. Судя по ролику, рейнджера занесёт в различные уголки вселенной и поставить его в опасные ситуации. Стоит отметить, что этот мультфильм посвящён настоящему космическому рейнджеру Баззу Лайтеру.