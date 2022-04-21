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1 час назад

Пронзительные триллеры, которые пригвоздят вас к месту

Мира Маркина

Известного писателя преследует тайный подражатель, который обвиняет его в плагиате, прима балетного театра не выдерживает конкуренции и начинает медленно сходить с ума: «Рамблер» собрал триллеры, которые вас приятно шокируют.

Пронзительные триллеры, которые пригвоздят вас к месту
Фото: Кадр из фильма "Тайное окно"Кадр из фильма "Тайное окно"

«Эффект бабочки» (2003)

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Мальчик Эван не помнит некоторых эпизодов своей жизни, причем в эти моменты происходили странные, а порой и ужасные события. Поступив в колледж, Эван делает удивительное открытие. Читая дневники, которые он писал в детстве по совету врача, парень может возвращаться в детство и своими действиями менять будущее. Главную роль в фильме исполнил Эштон Кутчер.

Кадр из фильма "Эффект бабочки"

«Тайное окно» (2004)

По сюжету писателя в депрессии Морта Рейни преследует таинственный подражатель, которые обвиняет его в плагиате. Для того чтобы снять с себя все обвинения, главному герою придется найти копию старого журнала, в котором он впервые опубликовал свой рассказ. До тех пор незнакомец в черной шляпе будет преследовать Рейни и его жену. Главную роль в триллере сыграл Джонни Депп.

Кадр из фильма "Тайное окно"

«Черный лебедь» (2010)

Драматический триллер Даррена Аронофски с Натали Портман в главной роли. История о приме балетного театра, которая красиво сходит с ума после неожиданного появления опасной конкурентки перед ответственным выступлением. За роль в этом фильме Портман получила первый «Оскар».

Кадр из фильма "Черный лебедь"

«Девушка с татуировкой дракона» (2011)

Мощная голливудская адаптация детективного бестселлера Стига Ларссона об опальном журналисте и татуированной хакерше, которые расследуют дело о пропавшей Хариетт Вангер, которую последний раз видели на острове, принадлежавшем ее семье. В главных ролях: Дэниел Крэйг и Руни Мара.

«Финансовый монстр» (2016)

Критика капитализма в финансовом триллере Джоди Фостер о разорившемся телезрителе, который берет ведущего в заложники, тем самым поднимая рейтинги передачи. Люди замерли перед экранами в ожидании ответа на вопрос: сколько стоит человеческая жизнь. В главных ролях: Джордж Клуни, Джулия Робертс и Джек О’Коннелл.

Кадр из фильма "Финансовый монстр"

«Девушка в поезде» (2016)

Триллер по бестселлеру Полы Хокинс, который рассказывает о пьющей женщине по имени Рэйчел, ставшей свидетельницей убийства. Она оказывается втянута в весьма запутанную историю, правда, ей никто не верит, считая Рэйчел сумасшедшей. В главных ролях: Эмили Блант, Хейли Беннетт, Ребекка Фергюсон, Джастин Теру и другие.

Кадр из фильма "Девушка в поезде"

«Дьявол всегда здесь» (2020)

Юный Арвин Расслел получает в подарок револьвер своего отца, который вернулся с ним с войны. Он еще не знает, что в ближайшем будущем оружие может ему пригодиться, ведь в городе происходят странные вещи, да и местный священник явно выдает себя за другого человека. В главных ролях звездный актерский состав: Том Холланд, Роберт Паттинсон, Билл Скарсгард и другие.

Кадр из фильма "Дьявол всегда здесь"
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