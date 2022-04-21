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3 часа назад

В Рязанской области могут начать снимать индийские фильмы

62info.ru

Запред правительства Рязанской области Артем Никитин в своём Telegram-канале сообщил, что удалось заключить 10 договоренностей о развитии партнерства. Глава региона Любимов подчеркнул, что цель — это увеличить объемы торговли минимум в два раза.

В Рязанской области могут начать снимать индийские фильмы
Фото: Telegram-канал Артема НикитинаTelegram-канал Артема Никитина

Развитие отношений предполагается в туризме, фармацевтике, сельском хозяйстве, строительстве и других областях. Среди прочего также обсуждались предложения по организации съемок фильмов индийских продюсеров с «использованием живописных ландшафтов Рязанского региона».

В пресс-службе облправительства отмечают, что планируются ещё две бизнес-поездки — в Китай и Малайзию. Артем Никитин в своих соцсетях пишет, что на следующей неделе рязанские предприниматели поедут на бизнес-миссию в Киргизию.

Фильмы,Артем Никитин,
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