В Рязанской области могут начать снимать индийские фильмы

Запред правительства Рязанской области Артем Никитин в своём Telegram-канале сообщил, что удалось заключить 10 договоренностей о развитии партнерства. Глава региона Любимов подчеркнул, что цель — это увеличить объемы торговли минимум в два раза.

Фото: Telegram-канал Артема Никитина Telegram-канал Артема Никитина

Развитие отношений предполагается в туризме, фармацевтике, сельском хозяйстве, строительстве и других областях. Среди прочего также обсуждались предложения по организации съемок фильмов индийских продюсеров с «использованием живописных ландшафтов Рязанского региона».